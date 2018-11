Pueblu afea a Foro los «bamboleos» sobre el destino de la plaza de abastos de la villa JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:28

El portavoz de Pueblu, Ricardo Cangas, ha censurado el «cambio de criterio» del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ribadesella en torno al futuro de la plaza de abastos. Según el concejal, Foro ha pasado de apostar por el fomento de la plaza en el año 2014, organizando en ella todo tipo de actividades, a pedir su demolición en el 2017, «justo el mismo año en el que la incluyó en el Programa Actívate para darle un lavado de cara pintando y adecentando sus fachadas». Ricardo Cangas cree que estos «bamboleos y cambios de actitud» de Foro «no parecen muy lógicos». No los achaca al informe técnico elaborado por Díaz-Miranda Arquitectos, porque ese trabajo de investigación también aporta soluciones a sus problemas estructurales. En primer lugar, descarta que el inmueble padezca de aluminosis, «porque se construyó en los años treinta y esa enfermedad afecta a construcciones de los años sesenta y setenta». La plaza riosellana está afectada por corrosión de armaduras, «pero el mismo informe en ningún momento pide su demolición», aseguró Cangas. Todo lo contrario, esa deficiencia «es perfectamente salvable con una inversión de 98.000 euros, más los impuestos y el beneficio empresarial», añadió.

«No hacer uso político»

El portavoz de Pueblu entiende que con este gasto, la plaza quedará «perfecta para su uso». Es decir, el Ayuntamiento nunca estaría tirando el dinero público, como dijo la alcaldesa, «porque estaría invirtiendo en la mejora de un edificio para el uso vecinal». Una utilidad que, según Ricardo Cangas, podría pasar por crear un vivero de empresas, de productores locales o de artesanos. En definitiva, «guardar y preservar la memoria y la historia de una ciudad para conjugarla con las necesidades actuales. Lo que no aceptamos es que se defienda su demolición utilizando como único argumento la creación de setenta plazas de aparcamiento, eso queda muy pobre», dijo.

Cangas lamentó que se esté haciendo política con este asunto y dio la bienvenida a la plataforma SOS Plaza Abastos que se presenta a las doce del mediodía de mañana en la Casa de Cultura. En principio, Pueblu no piensa incluirse en ella, «porque en una plataforma cogen personas, no formaciones políticas» ya que estas tienen un «sesgo» tan concreto «que impide el acceso de personas individuales». «En una plataforma tiene que haber personas, no partidos, pero si nos piden la integración habrá que mirarlo», dijo.