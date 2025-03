Pueblu reclama soluciones para las acumulaciones de agua en La Atalaya

J. GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 30 de noviembre 2019, 01:32 | Actualizado 08:53h. Comenta Compartir

Las lluvias torrenciales caídas a lo largo de este mes de noviembre han dejado al descubierto los problemas existentes en la zona de La Atalaya. El agua de escorrentía procedente de la ladera colindante impide en ocasiones el acceso rodado al aparcamiento e incluso el acceso peatonal a las instalaciones allí localizadas. Entre ellas el colegio público y la pista deportiva. Las embarradas torrenteras no solo llegaron al patio del colegio, sino que también se filtraron por los cimientos de la pista deportiva.

Ante tantos problemas y las quejas de algunos padres de alumnos, el portavoz de Pueblu reclamó soluciones inmediatas. Ricardo Cangas recordó que, durante la pasada legislatura, el Ayuntamiento reparó la cubierta de la pista, «porque el Principado no lo quiso hacer y no nos quedó más remedio», pero este mes se ha comprobado que la techumbre no era el único problema. «Tenemos otro procedente de la ladera, que habrá que solucionar», reclamó. De momento, el equipo de gobierno ha limpiado las cunetas para evitar filtraciones, aunque también está buscando la forma de canalizar el agua.

Ricardo Cangas también pidió una «solución global» en lugar de individualizada para resolver el problema generado a las familias del concejo con el triple recibo del agua que se les ha pasado esta última semana. El portavoz de Pueblu cree que en todo este asunto «ha faltado previsión, porque si los padrones se hubiesen publicado en fechas distintas, los recibos nunca llegarían todos a la vez». También cree que el recibo correspondiente al quinto bimestre está en el «limbo legal» porque va a ser facturado por la nueva empresa, cuando tendría que haberlo hecho también la saliente. «Así que si puede pasar el recibo del quinto bimestre, entendemos que también podía haber pasado los tres anteriores en diferentes mensualidades y sin causar tanto trastorno a las economías familiares», añadió.

El concejal cree que el trato individualizado otorgado por el Ayuntamiento a este asunto conlleva a tener que reconocer ante los servicios económicos municipales la situación económica en la que se encuentra cada familia.