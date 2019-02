Puertos cede el espacio para el pabellón de aseos de Lastres

Con la publicación ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) del anuncio de otorgamiento de concesión de un espacio de 75 metros cuadrados en el puerto de Lastres, el Ayuntamiento de Colunga da un paso más hacia la instalación de un pabellón de servicios en ese enclave. Con el permiso de la Consejería de Infraestructuras, a través del servicio de Puertos, para actuar en terrenos de dominio público, el Consistorio presidido por la socialista Sandra Cuesta se acerca a su meta de dotar de facilidades al puerto de cara a su inclusión en el Camino de Santiago por mar.

El pabellón en cuestión, que incluirá aseos, duchas y zona de lavandería, se ubicará en el centro de la explanada portuaria, en el espacio que ocupaba el desmantelado barco 'Brisas'. Esa ubicación no ha estado exenta de polémica, pues parte de los lastrinos consideran que en ese enclave debería colocarse un monumento en recuerdo de la embarcación. Desde el PP llegaron a recoger firmas para que así fuese y ante el registro presentaron hace apenas dos semanas un total de 382 adhesiones a su causa. No obstante, recordaron que su oposición no va dirigida contra el proyecto de la Ruta Jacobea, sino contra la ubicación.

La alcaldesa explicó ya en diciembre que el lugar elegido atiende a consideraciones técnicas, pues en la zona central existen suministros como «agua, electricidad y alcantarillado». En un primer momento, dijo entonces, se planteó la posibilidad de colocar los equipamientos «más cerca del pantalán de tránsito», pero terminó desechándose ya que ese emplazamiento requeriría más obras e inversión.

Con la inclusión del puerto de Lastres en el Camino de Santiago el Ayuntamiento confía en aumentar el número de visitantes de la villa marinera.