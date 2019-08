Pura emoción ante la siempreviva El coro parroquial interpretó, casi 150 años después de su estreno, la Novena escrita por Ricci y recuperada hace poco tras varias décadas perdida LUCÍA RAMOS Viernes, 16 agosto 2019, 07:13

Demostración de poderío del bando llanisco de San Roque en la víspera de su día grande. Miles de personas tomaron ayer por la tarde las calles de la villa para ser testigos del momento que los más devotos del peregrino de Montpellier esperan durante todo un año: la salida del santo desde su capilla y su posterior traslado hacia la basílica, desde donde hoy saldrá de nuevo en procesión por las calles de la capital del concejo.

Pasadas las siete de la tarde, la banda de música de San Martín del Rey Aurelio encabezaba el animado pasacalles que, al ritmo del pasodoble 'España cañí', recordaba a los posibles despistados que Llanes está de fiesta. Mientras unos desfilaban al grito de «¡Viva San Roque y el perru!», otros iban tomando posiciones a las puertas de la capilla del santo para no perder detalle del Traslado. Entre las primeras en llegar estaba Feli Cornellana, quien a sus 81 años no se pierde ni un solo año la fiesta del bando al que pertenece desde que nació. «Para mí es lo más grande, no hay nada como esto en el mundo», aseveraba, indicando que el de los sanrocudos «es un sentimiento que no se puede explicar, que hay que vivir».

A pocos metros también se preparaba para asistir al acto la mexicana con raíces llaniscas Carmen Sordo. «Vivo en Torreón (México), pero tanto me habló mi prima Pilar de San Roque que decidí venir a verlo con mis propios ojos y quedé fascinada, así que este año decidí regresar con mi nieta Ángela Madero Díaz de León», relataba.

Llegó el momento y, al son del himno de España, la imagen del santo emergió de su capilla a hombros de 22 costaleros. Se inició entonces el Traslado, que finalizó en la basílica de Llanes, donde se celebró la úlima Novena. Una ceremonia sumamente especial no solo por su significado, también porque el coro parroquial interpretó, casi 150 años después de su estreno y tras varias décadas perdida, la Novena escrita por Félix Segura Ricci, que data de 1866. «Estuvo mucho tiempo desaparecida hasta que hace poco fue hallada en el desván familia de Pilar Nocedo, cuyo abuelo había guardado esta y otras partituras», explicó la directora del coro, Camino Fernández García. Eindicó cómo llevan desde enero ensayando la pieza, que estaba incompleta y fue adaptada por el musicólogo llanisco Ramón Sobrino.

Así, un año más los sanrocudos hicieron una demostración de fuerza, sacando a la calle los seis símbolos del bando:la imagen de San Roque, llegada de Italia en 1886; el estandarte elaborado con hilos de oro en 1892; la Reliquia del santo, traída de Roma en 1925 por Gabriel Teresa y Conchita Fernández; la danza peregrina, que los más jóvenes ensayaron en el parque de Posada Herrera; la hoja de hiedra y las tres siemprevivas en la solapa de los simpatizantes; y el pasodoble 'España cañí', obra de Pascual Marquina, un asiduo visitante a Llanes.