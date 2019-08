Quejas en el pueblo riosellano de Abéu por la turbidez del agua JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 14 agosto 2019, 00:18

Los vecinos del pueblo riosellano de Abéu han mostrado su malestar por el alto índice de turbidez que presenta el agua este verano. El problema se viene repitiendo desde el pasado mes de julio y de forma constante, pero la gota que colmaba el vaso de la paciencia vecinal se produjo el jueves pasado, 8 de agosto. Ese día el agua era como chocolate. «El domingo mejoró, pero no sabemos cuanto durará la bueno porque las mejorías suelen ser efímeras», aseguró el alcalde de barrio, José María González Varas 'Chichi'. Este vecino sabe que el problema viene heredado de las obras de construcción del túnel del Fabar en la autovía del Cantábrico, «pero es que ahora lo tenemos cada dos por tres. No sé si debido a la sequía o a qué, el manantial tiene menos fuerza, este año se acentuó mucho más, porque con tanto barro como vino este año no vino nunca», añadió este vecino.

Al parecer, la turbidez de los últimos episodios fue debida a una avería en una de las bombas de la red de abastecimiento, ya resuelta. Aún así los vecinos siguen esperando por el depósito prometido por el Ministerio de Fomento en la zona de Torre, una actuación que se inició hace varios meses, pero que se paralizó debido a los problemas surgidos con la empresa adjudicataria.

González Varas no ha transmitido el problema a las autoridades municipales, pero está a la espera de encontrarse con el concejal coordinador de las alcaldía de barrio, Luis Fuentes, que recientemente iniciaba una ronda de visitas por los pueblos del concejo.