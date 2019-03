Quejas por la turbidez del agua en la zona occidental del concejo riosellano Las obras del depósito de Berbes llevan meses paradas. / NEL ACEBAL Los vecinos siguen esperando por el depósito de Berbes que debería solucionar el problema y cuyas obras llevan meses paradas JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:23

El agua que llega a muchos hogares del municipio de Ribadesella «no presenta las condiciones mínimas de higiene exigidas para un servicio de esas características». Así lo creen quienes residen en la margen izquierda del río Sella. Es decir, en la zona de la playa y barrios colindantes con el arenal de Santa Marina o en los núcleos rurales del concejo que se dispersan por la zona occidental y se abastecen de la misma red municipal. Entre ellos, los pueblos de Vega, Torre y Barreu.

Cansados y hartos de soportar esta incomodidad, algunos de estos vecinos han decidido levantar la voz. Unos piden actuaciones como las que el Principado de Asturias anunciaba la semana pasada para la localidad de Arriondas, inversiones directas contra la turbiedad del agua. Otros se limitan a levantar la voz para ver si alguien toma nota y responde a sus demandas.

Entre estos últimos se encuentra Carlos Jiménez Escolano. Este vecino de Vega aseguraba ayer que en los últimos días han pasado de un problema «escalonado y ocasional», con agua turbia cada vez que llueve, a una situación insoportable. «Ha llegado a un punto en que hasta el agua huele mal. No te puedes lavar los dientes ni te puedes duchar, ni cocinar. Tenemos que recoger agua en las fuentes naturales de la zona porque si no es imposible hacer nada en casa», denunció.

«El agua huele mal, no te puedes duchar ni cocinar», lamentan los afectados

Y el suyo no es un problema individual, «porque he recibido la misma queja de muchos de nuestros vecinos, tanto de Vega como del resto de pueblos de la zona». Estos ciudadanos confiaban en que el problema pudiera solucionarse con la llegada del periodo electoral, pero en lugar de mejorar ven que ha empeorado. También reconoció Jiménez que no han trasladado su queja al Ayuntamiento porque en Vega «ni tenemos alcalde, ni junta de agua ni nada de nada, así que tampoco sabemos si se está clorando debidamente». Cree que están ante «un problema sanitario y muy serio».

Túneles del Fabar

Los problemas con el abastecimiento de agua en toda la zona occidental del concejo riosellano se remontan al año 2001, cuando la construcción de los túneles del Fabar en la autovía del Cantábrico provocó la desaparición de los manantiales naturales de Berbes. El Ministerio de Fomento respondió entonces indemnizando al Ayuntamiento de Ribadesella con 1,7 millones de euros y construyendo una estación de tratamiento de agua potable (ETAP) muy cerca de los túneles. Sin embargo, ésta nunca se pudo poner en marcha debido al exceso de hierro existente en el agua.

La última solución propuesta pasa por la construcción de un nuevo depósito de agua para regular y controlar la calidad de las aguas de infiltración procedentes de los túneles de Fabar. La obra fue licitada por el Ministerio de Fomento en octubre de 2017 con un coste de 679.575 euros, pero a día de hoy sigue sin terminarse. El nuevo depósito quedará ubicado a la salida del túnel, en dirección a Oviedo, a la altura del núcleo rural de Berbes, muy cerca de la ETAP. La obra tenía que haberse acabado en el verano de 2018, pero a día de hoy no se sabe nada.