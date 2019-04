«Quería una pedida especial y elegí el campo que amo» Hector Santos, 'Teo', junto a su prometida, Carla Urech. / E. C. El capitán de la Piloñesa planeó con la hija de su novia la petición de mano en La Cueva ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:54

Hasta ahora el Santuario de La Cueva en infiesto mantenía el sello de ser uno de los rincones más románticos del municipio de Piloña. En él se han celebrado, a lo largo de las décadas, miles de enlaces matrimoniales. Sin embargo, y quizás por la influencia de este romántico y emblemático rincón del concejo y de su Virgen de La Cueva, a partir de ahora el campo de fútbol de la Deportiva Piloñesa, que se encuentra a muy pocos metros de distancia tras cruzar el río, también puede contar una bonita historia de amor. Algunos aficionados fueron testigos de ella este pasado domingo, justo antes de que se disputase el encuentro de liga, cuando uno de los jugadores más veteranos de la escuadra local que siente los colores de la Pilo como propios, quiso aprovechar para pedir matrimonio a su novia, con la disculpa de que era el último partido liguero en casa.

A Héctor Santos, de 34 años y conocido por sus compañeros como 'Teo', no se le va a borrar de la memoria fácilmente esta jornada de primavera en la que hincó su rodilla en el césped para mostrarle a su novia, la enfermera madrileña afincada en Asturias, Carla Urech, un precioso anillo de pedida. Al jugador se le nota en el rostro el momento de felicidad que está viviendo. Por supuesto, la respuesta de su novia fue positiva, así que el chaval, que profesionalmente es auxiliar de enfermería en una residencia de mayores, busca ahora una fecha apropiada para cumplir con este compromiso y casarse durante el próximo año 2020.

«Quería que fuese una petición muy especial, así que estuve pensando durante mucho tiempo en cómo poder hacerla hasta que finalmente se me ocurrió que fuese en el campo de la Pilo, un campo muy querido para mí, puesto que llevo once años en el equipo», relataba Héctor ayer. El siguiente paso fue buscar la complicidad del entorno de Carla, y para ello nada mejor que contar con la ayuda de la hija de ésta, Valeria, quien se mostró encantada con la idea.

La complicidad de Héctor con Valeria es total «La quiero como si fuese mía», asevera. Por esa razón, la preparación de la especial pedida de mano salió perfecta, pese a que «en los últimos días Carla notaba algo raro, me decía que me encontraba distinto, pero no sospechó cuál era la razón y cuando tuvo lugar la petición en el campo la cogió totalmente por sorpresa», relató Teo. En alguna ocasión la novia, con quien lleva saliendo año y medio, estuvo a punto de descubrir el anillo. «Eso ya hubiese sido mucho más difícil de explicar», bromeó.

Pancarta

Por supuesto, hacía falta una disculpa final para que Carla y demás familiares asistiesen al partido, así que Teo aseguró que estaba pensando en retirarse, «porque tengo 34 años y este podía ser el último encuentro en el campo local y ante el público de Infiesto». De esta forma, cuando Héctor pidió a Carla que bajase al césped para hacerse una foto con todos sus compañeros, ella no sospechó nada y finalmente se encontró con la entrega del anillo y una gran pancarta con la romántica pregunta, desplegada por el resto de jugadores. Desde la grada los aficionados lanzaron confeti mientras los dos enamorados se abrazaban en el campo.

Ahora quedan unos meses para tomar decisiones y elegir fecha y lugar, aunque quizás esto último esté bastante claro. «Estos días se celebra la Feria de Abril en Infiesto y tenemos la idea de estar presentes, porque además La Piloñesa contará con una caseta en el recinto, y aprovecharemos para empezar a estudiar fechas y ver si habría posibilidad de realizar la boda en el Santuario de La Cueva», explicó el jugador.