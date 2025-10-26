El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Begoña López, Esther Freile, Gimena Llamedo y Marcelino Marcos. E. C.

El queso Gamonéu alcanza su récord histórico de ganado adscrito a la denominación de origen con 1.528 reses

Edición 45 del Certamen del Gamonéu ·

La producción de este queso llegó a los 173.621 kilos el año pasado, un 20% más que en 2022

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:38

Comenta

La elaboración de queso con denominación de origen protegida (DOP) Gamonéu se consolida con un incremento tanto en la producción de leche como en la ... elaboración de piezas. De hecho, «en 2024 se batió el récord histórico de ganado ovino y caprino adscrito a la marca protegida, con 1.528 reses (765 ovejas y 763 cabras) pertenecientes a 25 explotaciones». Así lo anunció este domingo el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en Onís, en la edición 45 del Certamen del Gamonéu, fiesta de interés turístico regional.

