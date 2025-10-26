El queso Gamonéu alcanza su récord histórico de ganado adscrito a la denominación de origen con 1.528 reses

La elaboración de queso con denominación de origen protegida (DOP) Gamonéu se consolida con un incremento tanto en la producción de leche como en la ... elaboración de piezas. De hecho, «en 2024 se batió el récord histórico de ganado ovino y caprino adscrito a la marca protegida, con 1.528 reses (765 ovejas y 763 cabras) pertenecientes a 25 explotaciones». Así lo anunció este domingo el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en Onís, en la edición 45 del Certamen del Gamonéu, fiesta de interés turístico regional.

Según Marcos los datos reflejan «un incremento sostenido de la cabaña en los últimos cuatro años, con un crecimiento del 4% en el número de ovejas y del 31% en el de cabras desde 2022», dijo. Por su parte, según el consejero, «las vacas destinadas a la producción de esta variedad de queso han descendido en 36 cabezas en el último año», precisó.

Al certamen también acudió la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

Este aumento de la cabaña ganadera se ha traducido en una subida de la producción de leche, que en 2024 superó los 2,1 millones de libros. Con esa materia prima se elaboraron 173.621 kilos de queso, un 20% más que en 2022. Durante su visita al certamen de Onís, Marcos subrayó, además, «el apoyo del Gobierno de Asturias al consejo regulador de la DOP, que recibe una ayuda de 98.240 euros destinada al control, certificación y promoción del Gamonéu», recordó.

Por otra parte, el titular de Medio Rural anunció que en 2026 se pondrá en marcha «el plan Saborea el Paraíso, que contará con un presupuesto de un millón para impulsar la promoción de productos agroalimentarios amparados por marcas de calidad», zanjó.

Con respecto a la problemática actual de la dermatosis nuclear, Marcos comentó que la prioridad a la hora de tomar decisiones «es defender la cabaña ganadera de nuestra comunidad autónoma, siendo conscientes de los riesgos que tiene en cuanto a que la transmisión es vectorial a través de insectos y evidentemente todas las decisiones que hemos tomado, además medidas restrictivas, ha sido en base a ello», explicó.

Añadió que «somos de las comunidades autónomas que primero hemos tomado decisiones junto con Cantabria. Somos de las comunidades autónomas que en el ámbito de nuestras competencias más restricciones hemos establecido y más decisiones hemos tomado también para dar una alternativa a la salida de animales de nuestra comunidad autónoma ese punto de concentración para que los mamones y el ganado pueda salir fuera y venderse fuera de Asturias», aseguró el titular de Medio Rural.

«Medio Rural promueve el desmantelamiento del sector ganadero»

Por su parte, el diputado del Partido Popular de Asturias responsable de Medio Rural, Luis Venta Cueli, acusó hoy al Gobierno del Principado de «promover activamente el desmantelamiento del sector ganadero asturiano y de poner en riesgo la supervivencia de marcas identitarias queseras como el Gamonéu y el Cabrales».

Venta Cueli hizo estas declaraciones en el marco del Certamen del Gamonéu y calificó al actual Ejecutivo socialista como «el Gobierno más antiganadero conocido hasta ahora, un Gobierno matavacas» que «estrangula» a la ganadería asturiana por un círculo vicioso de malas políticas.

Luis Venta en uno de los puestos de queso Gamonéu. PP de Asturias

El diputado popular centró su crítica en la gestión de la fauna salvaje, especialmente el lobo, y la aplicación de los protocolos de sanidad animal, denunciando que ambos frentes están mermando las explotaciones: «Tuberculosis por un lado, lobo por otro… y en todos los casos la consecuencia directa es la merma de la ganadería y, por extensión, el estrangulamiento de las producciones queseras de Asturias, especialmente las amparadas bajo marcas de calidad tan identitarias como el Cabrales y el Gamonéu», subrayó.

El portavoz adjunto del PP asturiano desmanteló el argumento del Gobierno de que los protocolos sanitarios son la causa del sacrificio masivo, acusándoles de esconderse tras un «interés general ficticio». «Es una falacia decir que los protocolos sean los causantes del sacrificio masivo y vacíos sanitarios en Cabrales. Los protocolos se interpretan, pero se escudan en un interés general ficticio para meter miedo a la sociedad y cargarse explotaciones enteras», sentenció Luis Venta.