«Quieren hacer negocio con nuestros hijos», claman los padres de Llanes Pequeños y mayores salieron en defensa de los clubes deportivos locales. / FOTOS: NEL ACEBAL Cerca de doscientas personas se manifestaron ante el Consistorio contra la adjudicación de las escuelas deportivas municipales a empresas de fuera del concejo LUCÍA RAMOS LLANES. Sábado, 8 diciembre 2018, 01:28

Tensión, llantos y gritos a las puertas del Ayuntamiento de Llanes. Cerca de doscientas personas se concentraron ayer, a la una de la tarde, para manifestar su descontento con la adjudicación de las escuelas deportivas municipales a empresas y entidades de fuera del concejo, así como para mostrar su apoyo a los clubes locales, que en esos momentos mantenían una reunión con representantes del cuatripartito.

«No queremos que nos quiten a los instructores que desde hace años se encargan de enseñar y entrenar a nuestros hijos. Son ellos los que levantaron las escuelas desde el principio, los que pelearon por ellas, y no es justo que ahora se las den a empresas, algunas incluso de fuera de Asturias», criticaba Eva García, mientras su hijo Yago, de seis años, reclamaba, contrariado, que «vuelva el fútbol y que vuelva mi profe». A pocos metros, David Cassidy también manifestaba su malestar con la forma en que desde el equipo de gobierno se ha gestionado la situación. «Mis hijas llevan años practicando diferentes deportes en las escuelas municipales y soy testigo directo de los logros que sus profesores han conseguido, así como de su profesionalidad y calidad, no me parece justo que en la licitación solo primasen los criterios económicos y no se valorase toda esta trayectoria», señaló, y lamentó cómo sus pequeñas «no entienden lo que está pasando, ellas solo saben que desde el lunes se quedaron sin entrenamientos y que tienen mucho cariño a sus instructores».

En términos similares se expresaba Victoria Sordo, quien explicó cómo en su caso la monitora de judo «se volcó completamente desde el principio». «Incluso ha creado un club recientemente, desde cero, consiguiendo que el número de niños se quintuplique. No es justo que ahora venga, como ha pasado, un exfutbolista que a los padres no nos da ningún tipo de confianza en lo que a su formación sobre judo se refiere, a quedarse con lo que ella peleó durante todo este tiempo. Quieren hacer negocio con nuestros hijos», lamentó. En este sentido, afeó que desde el cuatripartito «no se molestaron en intentar buscar una fórmula que sea legal y a su vez permita a los clubes de la zona seguir con las escuelas».

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando los progenitores y niños concentrados a las puertas del Ayuntamiento tuvieron noticia, pasadas las dos de la tarde, de que finalmente la adjudicación a las empresas que hicieron la oferta económica más ventajosa va a seguir adelante. Muchos de los presentes de dispusieron a entrar en la Casa Consistorial, decididos a pedir explicaciones a los representantes políticos, pero los dirigentes de los clubes, que en ese momento salían del encuentro, lograron apaciguar los ánimos y explicar, algunos de ellos entre lágrimas, que no se había llegado a ningún acuerdo. «Lo hemos intentado por todos los medios, pero nos dicen que es imposible hacer el convenio que queríamos», señalaron Fernanda de los Campos y Lydia Cortines.

En ese momento, la concejala de Deportes, Marisa Elviro (Vecinos por Llanes), decidió bajar a la calle. «No se pueden hacer convenios con los clubes porque nos lo impide la ley, sería como hacer una contratación encubierta», explicó, y ante las numerosas críticas de aquellos padres que les echaron en cara la falta de previsión, reconoció que se debería haber iniciado antes el procedimiento de licitación, pero aseveró que fue «porque en un primer momento nos dijeron que sí se iba a poder hacer el convenio». Cuando descubrieron que no, agregó, decidieron optar por un procedimiento súper simplificado, que solo permite aplicar criterios objetivos, pero que es mucho más rápido. «Buscábamos que los niños estén sin clases el menor tiempo posible», indicó. Y señaló que la intención del equipo de gobierno es aprovechar los meses que quedan de curso -y en los que serán las empresas quienes se encarguen de las escuelas deportivas- para preparar un procedimiento abierto simplificado, que sí permite introducir criterios subjetivos, como la experiencia y la trayectoria de los clubes y que, confían, estará listo de cara al curso que viene.

Nueva asociación de clubes

Desde los clubes lamentaron cómo desde el Ayuntamiento se les dijo que el proceso estaba paralizado mientras «se seguía un proceso paralelo a nuestras espaldas». Recalcaron que, por su parte, «en todo momento se han estado buscando y aportando soluciones», como el citado convenio, que sí se aplica en otros municipios. Sin embargo, finalmente fueron empresas de fuera las que se llevaron todas las escuelas, con una única excepción, «quedando los clubes de Llanes excluidos. Clubes que en algunos casos llevan más de quince años trabajando por y para los niños del concejo, que al final son los más perjudicados». Los afectados criticaron, además, «la falta de planificación e interés por parte de los gobernantes en dar una solución oportuna y con las garantías de calidad que la misma requiere».

Por su parte, aseveraron, van a seguir luchando. «Vamos a recoger firmas durante todo el fin de semana en diferentes puntos», explicaron. Mañana al mediodía estarán ante el Consistorio y la semana que viene oficializarán la creación de la Asociación de Clubs Deportivos del Concejo de Llanes, «para que situaciones como la actual o similares no se vuelva a repetir». «Estamos más unidos que nunca», agregaron.

Podemos pide soluciones

Respecto a la misma problemática de las escuelas deportivas se manifestaba ayer Podemos Llanes a través de un comunicado en el que insta a alcanzar una «pronta solución» y respalda la protesta de los afectados. «Lamentamos que el Ayuntamiento no haya actuado con la previsión necesaria y tampoco haya ofrecido explicaciones suficientes. No nos parece acertado que los actuales contratos se hayan concedido siguiendo criterios fundamentalmente economicistas y que han dado como resultado la contratación de entidades ajenas a nuestro concejo», lamentaron.