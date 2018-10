«Quiero iniciar los estudios del Plan General antes del fin del mandato» Sandra Cuesta, en su nuevo despacho de la Alcaldía. / NEL ACEBAL «Soy madre y empresaria, no es que quiera crear un halo de misterio, es que todavía no sé si me voy a presentar el año que viene» Sandra Cuesta Alcaldesa de Colunga por el PSOE LUCÍA RAMOS COLUNGA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:17

Ha llegado a la Alcaldía de Colunga de una forma poco habitual, tras la dimisión de Rogelio Pando, su predecesor. Sin embargo, Sandra Cuesta (Oviedo, 1975), afronta esta nueva etapa con responsabilidad, ilusión y ganas de trabajar, la misma actitud que ha demostrado durante sus más de siete años como concejala. Pese al poco tiempo que queda de legislatura, la nueva regidora está decidida a culminar los proyectos iniciados y a darle un empujón al nuevo Plan General de Ordenación.

-Se podría decir que es casi 'alcaldesa por sorpresa', ¿cómo lo lleva?

-Es un buen título para esta historia (risas). No me esperaba la dimisión de Rogelio, pero entiendo perfectamente que después de quince años de gobierno ininterrumpido necesite descansar. Sobre todo le agradezco la generosidad de haber propuesto a la agrupación mi nombre para sustituirle, así como la que ha tenido todos estos días. Hoy mismo -por ayer- hemos estado viendo asuntos que quedaban por ahí pendientes, aunque yo en estos años estuve trabajando mucho mano a mano con él y sé cómo están las cosas.

«Me gustarían unos presupuestos ambiciosos, pues hay necesidades que cubrir» «No soy una persona que se esconda tras la mesa, soy más de patear la calle»

-En su investidura se comprometió a buscar el consenso y a dialogar.

-Lo digo por una razón casi de practicidad. Cuantos más seamos, menos posibilidades tenemos de equivocarnos y, además, creo que enriquece los proyectos el que participe la gente. Mi impronta va a ser el diálogo, y lo digo firmemente. Vengo absolutamente convencida de que es la forma de que un ayuntamiento avance.

-¿Va a cambiar su forma de trabajar ahora que es alcaldesa?

-No. Entiendo que, independientemente de los cargos, todos somos servidores públicos, aunque sí es cierto que he notado el cambio estos días, pues por ejemplo todo el mundo quiere verme. Yo ruego un poco de paciencia, pues voy a responder a todos. No soy una persona que se esconda detrás de la mesa. Tengo que desarrollar trabajo de despacho, pero soy de patear la calle, de ver las cosas 'in situ' y ya he comenzado reuniéndome con vecinos de Lastres y otros pueblos.

-Llega con el actual mandato prácticamente finiquitado, ¿eso es bueno o malo?

-No tengo tiempo físico para hacer demasiadas cosas, pero mi compromiso, tanto con la FSA como con mis compañeros y los vecinos, es hasta final de legislatura. Luego ya veré.

-No quiere adelantar acontecimientos, pero lo natural sería que fuese usted la cabeza de lista en año que viene.

-En política lo natural no siempre es lo habitual. No quiero generar ningún halo de misterio, es que, sencillamente, no sé todavía si me voy a presentar. Soy madre, soy empresaria y tengo un trabajo fuera del Ayuntamiento que voy a dejar estos seis meses porque no puedo compatibilizar, pero en esa empresa hay puestos de trabajo que dependen de mi gestión. Tengo que organizar mi vida un poco y ver cómo van estos meses. Además, no depende solamente de mí, sino del apoyo con el que cuente, del proyecto y del equipo, que son cosas imprescindibles para mí si se quiere optar a la Alcaldía.

-¿Cuál es el reto al que más respeto tiene ahora mismo?

-El Plan General.

-Precisamente es uno de los principales problemas de Colunga, tras la anulación del último, ¿hay algún avance?

-Mi idea es intentar por todos los medios empezar con alguno de los estudios previos antes de que termine el mandato, pero creo que el Plan General tiene que ser, precisamente, el ejemplo claro de participación del que hablo. Tenemos que ver qué modelo de territorio tenemos y queremos, hacia dónde queremos crecer, qué tipo de actividades queremos que se prioricen... Son fundamentales el tejido industrial y sus nuevos modelos y creo que Colunga tiene mucho que ofrecer en este sentido. Tenemos un centro pionero en agrocultivo ecológico, dos productos agroalimentarios fantásticos y muy consolidados como son les fabes y la manzana, y el puerto de Lastres, donde ahora mismo hay varios proyectos. Todo eso tiene que tener cabida en el plan.

-¿Cómo va a comenzar?

-Acabo de aterrizar, tengo que reunirme con el personal técnico para ver cómo nos organizamos, pero me gustaría comenzar con el estudio ambiental para ir avanzando. No obstante, esto no es una cuestión de sacar las cosas corriendo, lo que quiero es que haya transparencia, que la gente participe y entre todos decidamos hacia dónde ir.

Pacoli

-¿Se sabe ya si el Ayuntamiento indemnizará a los dueños de Pacoli?

-Como todo el mundo sabe salió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que crea jurisprudencia y el Consistorio tiene las manos atadas. El dinero lo teníamos ahí, se sacó por unanimidad la modificación presupuestaria, pero ir contra la jurisprudencia sería prevaricar.

-Colunga es de los pocos ayuntamientos que presentan los presupuestos en tiempo y forma, ¿tienen esbozados los de 2019?

-Sí, hay cosas avanzadas y me gustaría que fuesen ambiciosos. No porque sea el final del mandato, sino porque hay necesidades que precisan de inversiones, aunque tengo que estudiarlo con los técnicos, necesito un tiempo. Mi idea es reunirme tanto con mi equipo de gobierno como con la oposición y desde la Concejalía de Participación Ciudadana ya he tenido bastante contacto con las asociaciones del concejo y sé un poco lo que reclaman.

-Querían integrar a Lastres en el Camino de Santiago Marítimo.

-Si, es un tema que retomaremos ahora. Hemos solicitado ayuda de los Fondos Leader para dotarlo de unas instalaciones mínimas para las embarcaciones en tránsito y tengo pendiente una reunión con Puertos y con la Dirección General de Pesca para abordar el asunto, pero la idea es intentar meternos en esa red.

-¿Piensan mantener las lanzaderas de Lastres el próximo verano?

-Sí, aunque no sé si gratuitamente. No sé si consejería podrá asumir el coste, pero la idea es que sigan funcionando.

-Rogelio Pando dijo que se iba por jubilación pero la oposición insiste en que la verdadera causa es la investigación en torno a la antena de La Isla, ¿teme que pueda afectar a la agrupación de cara a las próximas elecciones?

-No. Lo que yo sé es que Rogelio se jubila, cualquier cuestión que tenga que ver con el ámbito judicial excede a mis competencias. No es algo que me preocupe, sinceramente. Creo que la gestión de Rogelio está ahí para verla y además la gente lo quiere, lo he percibido en la calle estos días.