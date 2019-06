Ramón Canal asume la Alcaldía riosellana como una «segunda oportunidad» Belén Fernández entrega el bastón de mando a Ramón Canal. / J. G. El Pleno no deparó sorpresas y el pacto de PSOE y Ciudadanos bastó para aupar al que ya fuese alcalde hace dos mandatos JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Domingo, 16 junio 2019, 04:21

Finalmente no hubo sorpresas y el candidato socialista, Ramón Canal Tirador, fue elegido alcalde de Ribadesella. Su candidatura no alcanzó la mayoría absoluta necesaria, pues solo recibió los cinco votos del PSOE (cuatro) y Ciudadanos (uno), pero como el resto de formaciones votaron a su propio candidato, Canal fue elegido nuevo regidor al formar parte de la candidatura que obtuvo más votos en las elecciones del 26 de mayo.

El nuevo alcalde asumió el cargo como una «segunda oportunidad», ya que también fue regidor en el mandato de 2007 a 2011. «Como la vida no siempre te da una segunda oportunidad intentaré rectificar los errores que pude haber tenido en un momento dado o culminar aquellos proyectos que te quedaron clavados y con ganas de sacar adelante», explicó. Canal espera no defraudar a ningún riosellano y, por ese motivo, agradeció públicamente el trabajo desarrollado por el equipo de gobierno que le antecedió . Lamentó que la exalcaldesa, Charo Fernández, no estuviese presente para hacerle entrega del bastón de mando, al ser «la persona a la que yo se lo entregué hace ocho años, pero las circunstancias son las que son», dijo.

También agradeció el «buen rollo» de todos los grupos de la nueva Corporación a la hora de negociar los pactos de gobierno y anunció que, a pesar de no llegar a un entendimiento con todos, «iniciamos un nuevo momento en el que todos debemos trabajar por y para Ribadesella». Para ello, prometió trabajar con constancia, a pesar de lo «complicado» de un cargo que obliga a ubicar «la oficina en la calle».

La nueva Corporación municipal riosellana estará integrada por siete hombres y seis mujeres, de los que nueve se estrenan en el cargo. La mesa de edad para constituir la nueva Corporación estuvo presidida por las concejalas de mayor y menor edad, Belén Fernández y Cristina Cerra.