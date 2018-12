Sin rastro de 'Chico' y 'Rita' desde hace once meses Jueves, 20 diciembre 2018, 00:13

Los dos burros que sobrevivieron a la 'granja de los horrores' de Porrúa, bautizados como 'Chico' y 'Rita', fueron a parar en un primer momento a una finca del presidente de la ONG Mundo Vivo, Luis Bernardo, en Parres de Llanes. Allí permanecieron quince días recibiendo tratamiento, explicó, pero «una madrugada alguien rompió la verja y se llevó a los burros, por un muro que mide 1,20 metros». Tras el robo, aparecieron en otra finca de Porrúa donde un vecino guardaba seis asnos. Al percatarse de que los animales no eran suyos y que se correspondían con los rescatados por Mundo Vivo, dio aviso a la asociación. Acordaron mantenerlos unos días más en esos terrenos de Porrúa, a la espera de trasladarlos a Cangas de Onís. Sin embargo, los animales volvieron a desaparecer.

Desde entonces, hace ya once meses, no hay ni rastro de 'Chico' y 'Rita'. «No se escaparon, un burro no rompe una verja con alicates. Creemos que están muertos», apuntó Bernardo en el juicio celebrado ayer en el Penal 2 de Oviedo.