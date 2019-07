Redes tejidas entre Lastres y África Los rederos María Margolles, Hamade Mdedach y Teté Costales, ayer en el puerto de Lastres. / XUAN CUETO Aprendices llegados desde Senegal y Marruecos se adentran en el oficio pesquero de la mano de las rederas del puerto G. POMARADA LASTRES. Miércoles, 17 julio 2019, 00:11

En el puerto de Lastres tejen, mano a mano, dos continentes. De un lado, las rederas lastrinas, maestras de un saber ancestral que da sustento a la pesca. Del otro, una nueva generación llegada desde África en busca de un futuro mejor y que ha encontrado en el oficio marinero un complemento a sus trabajos. Hamade Mdedach, natural de Marruecos, comenzó a tejer redes hace un lustro junto a Teté Costales, a la que conoció por medio de su novia, que cuidaba a un familiar de la redera. «Por los veranos trabajaba en hostelería, pero en invierno no tenía nada. Así empezó a venir conmigo y a aprender, cuando di un curso él se apuntó y sacó el certificado de profesionalidad», explica Costales. «Soy redero profesional», confirma con orgullo Mdedach, que sigue colaborando, puntualmente y durante las tardes, con las rederas.

Estos días se afanan en una red de cerco y, mientras tejen, el joven hila su historia. «En Marruecos nunca tuve vínculo con el mar, estuve en Tánger, donde hay muchos barcos, pero no me interesé por ese mundo», explica. Al llegar a España trabajó en la construcción en Madrid antes de recalar en Asturias. «En Lastres estoy muy bien, a veces me tocan las narices pero paso», bromea. A él se ha unido este verano otro futuro redero, llegado de Senegal y al que todos conocen en el puerto como 'Papa'. Teté Costales ejerce de nuevo como maestra, si bien en este caso su alumno ya partía con nociones del oficio. «Viene de una familia de pesca», explica sobre el senegalés, que lleva un año y tres meses en España. «Trabaja en el bar y se ofreció», explica Costales, que teje junto a él durante las mañanas.

A pesar del gusto de ambos por el oficio, son conscientes de que el de redero no es un trabajo que «dé para vivir». «Hay algunos meses que no se saca ni para autónomos, a la gente le gusta mucho el trabajo pero no hay mano de obra por los precios», explica Costales. No obstante, supone una ayuda en los meses de temporada baja, cuando «no hay nada para trabajar». «Este invierno tuvimos bastante carga, pero está mal pagado», indica la redera. Y ello a pesar de la complejidad técnica de la labor, que supone destinar días a una sola pieza. «Este arte es complicado», cuenta Costales. Mdedach, por su parte, relativiza la dificultad: «No hay nada fácil ni difícil, son ganas y paciencia, como en cualquier trabajo».