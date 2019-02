La regidora estudia ofertas de diferentes partidos Jueves, 28 febrero 2019, 00:26

El fichaje de Charo Fernández por Ciudadanos para encabezar su candidatura a las elecciones autonómicas por la circunscripción oriental sigue en el aire. La regidora aún no ha tomado una decisión que calificó como «complicada». Así que, a día de hoy, «salvo que ocurra otra cosa», su intención pasa por recuperar la vida laboral como consultora turística. «Es en lo único en lo que estoy pensando, a pesar de que han contactado conmigo otros grupos políticos, ofertas que tendré que valorar», indicó. Fernández reconoció que le da «tremenda pena» dejar la labor municipal, aunque también cree que, personalmente, «no me compensa seguir». Por ese motivo, al inicio del presente mandato tomó la decisión de dejar la Alcaldía y el Ayuntamiento tras los próximos comicio. Lo que más le apena es dejar «algunas cosas a medias», proyectos que podrían quedarse en el olvido por la voluntad de quien le suceda en el cargo. «Pero en algún momento hay que decir que no, hay que decir basta. Espero que quien entre tenga toda la voluntad para llevar a Ribadesella donde se merece», añadió.