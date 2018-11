La rehabilitación del Tendederu de Llanes, en peligro por la falta de un permiso Los operarios trabajan desde hace dos semanas en la rehabilitación del Tendederu de Redes. / NEL ACEBAL «Pedimos a Puertos hace tres semanas licencia para instalar unas letras, pero seguimos sin respuesta y si no está antes del día 30 perdemos la ayuda», dice la concejala de Urbanismo LUCÍA RAMOS LLANES. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:28

Hace muchos años que las rederas ya no despliegan sus habilidades en él, pero sigue siendo una figura emblemática de la villa llanisca, que a la vera del faro recuerda su pasado marinero. El tendederu de redes de Llanes recibe estos días los cuidados de una empresa contratada por el Ayuntamiento para rehabilitarlo y devolverle el esplendor de antaño, pero una amenaza planea sobre esta iniciativa financiada por los fondos del proyecto Leader. Y es que desde el Consistorio llanisco llevan tres semanas esperando por un permiso de Puertos de Asturias para proceder a la instalación de las 'letronas' que culminarán la obra.

Un retraso que tiene muy preocupada a la titular de Urbanismo, la teniente de alcalde Marián García de la Llana (Foro), quien teme que la autorización no llegue a tiempo. «Según la normativa de las ayudas del Leader, debemos tener los trabajos finalizados y pagados antes del próximo día 30 de noviembre. De no ser así, perderemos la subvención», lamenta. La solicitud, insiste, «fue remitida a Puertos hace tres semanas, pero seguimos sin obtener respuesta alguna y el tiempo apremia».

La teniente de alcalde llanisca asevera no entender los motivos de la tardanza, pues considera que la instalación de las 'letronas' «no tiene demasiada enjundia. Son simplemente unas letras que conforman la palabra 'Llanes'», indica. Con esta actuación, agrega, «se pretende dar más visibilidad a la zona. El Tendederu de Redes es un lugar emblemático de la villa y nos pareció adecuado rehabilitarlo para crear una especie de ruta turística». Las 'letronas' quedarán colocadas en uno de los laterales de la construcción y actuarán a modo de marco, con las vistas del puerto pesquero y los Cubos de la Memoria al fondo, para todos aquellos que deseen fotografiarse con ellas. «No perjudican en nada al terreno ni conllevan una gran obra», insiste Marián García de la Llana, quien teme que, de no tener pronto noticias de Puertos, no puedan finalizar los trabajos.

La rehabilitación del Tendederu, presupuestada en 30.000 euros aportados íntegramente por los fondos del Leader, comenzaba a principios del presente mes y está consistiendo en picar las partes más deterioradas para volver a rellenarlas con hormigón. Se procede además a la limpieza del óxido, la aplicación de pasivante y la reconstrucción de la sección y revestimiento de las armaduras. Una vez terminada esta primera fase, los operarios aplicarán sobre la estructura una imprimación inhibidora de corrosión, así como dos capas de pintura de protección frente a la carbonatación a base de resinas acrílicas.