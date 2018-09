Las religiosas abandonan la Faustino Sobrino de Llanes «en un mes» Residencia Faustino Sobrino, en Llanes, que abandonarán ahora las religiosas. / NEL ACEBAL Así se lo comunicaron esta semana a la plantilla de la residencia, un año después de la marcha de sor Carmen y de la llegada del gerente G. POMARADA LLANES. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:23

Después de más de un siglo vinculadas a la Faustino Sobrino de Llanes, las religiosas que aún se mantenían en la residencia están próximas a abandonarla. Así se lo comunicó el martes la Provincial de la congregación a la plantilla del centro, según ha podido saber este periódico. En dicho encuentro, la intención manifestada por las monjas -pertenecientes a las Reverendas Terciarias de San Francisco, bajo el título de monjas de la Divina Pastora- fue la de materializar su marcha en el plazo de «un mes».

Por el momento, el actual gerente de la fundación, Daniel Marcilla, dice no haber recibido comunicación de la decisión por parte de sus protagonistas. «Nadie me ha informado, ni las monjas ni el patronato», indica el responsable, que supo la noticia a través de los empleados de la institución. Marcilla, que prefiere no valorar la decisión, sostiene que desde su llegada hace poco más de un año las religiosas han recibido un trato y una atención «adecuada» por su parte.

En otoño del pasado año, la que había sido directora del centro durante años, la monja Carmen García, anunciaba su jubilación. Meses antes, Marcilla había reclamado su cese apoyándose en varias cuestiones, tanto económicas como de salud de los residentes. Aludía entonces a ese aspecto porque, tras la sustitución de la persona responsable de la despensa, se descubrieron «550 kilos de comida caducada» que, según el gerente, se siguió entregando «a las personas necesitadas» a pesar de sus órdenes.

Marcilla destaca que a 31 de agosto los beneficios ascienden a «72.000 euros»

La crisis vivida el pasado año estuvo también motivada por el aspecto económico, pues según la gerencia en la residencia se compraba antes de su llegada un 50% más de lo que se precisaba y parte de esos alimentos desaparecían. Existía, según su análisis, una mala organización del trabajo de la plantilla, descontrol del cobro de los residentes o «pagos de facturas que no se correspondían al funcionamiento de la residencia».

En cuanto a las pérdidas señaladas por Marcilla durante la etapa de sor Carmen, se prolongaban desde hace «23 años» y se acumulaban cantidades de hasta «300.000 euros» anuales. A 31 de agosto de este ejercicio, sostiene, la situación está atajada y «los beneficios acumulados son de 72.000 euros», sostiene. A lo que añade que todo ello se ha conseguido «ofreciendo múltiples actividades y dando mejor de comer, sin nada en detrimento de los residentes».

El pasado octubre, mientras el enfrentamiento entre ambas partes alcanzaba sus cotas más altas tras el acuerdo de despido de la directora por parte del patronato, un centenar de llaniscos se concentraron para manifestar su apoyo a las religiosas. El patronato afirmó entonces que, pese a los cambios introducidos, las monjas seguirían en la residencia.

La relación de las religiosas con la institución llanisca se remonta un siglo atrás. Llegaron de la mano de José Parres Sobrino, quien gestionó la presencia de las monjas Franciscanas en la institución, y desde entonces habían pasado por diversas vicisitudes, entre ellas la indigencia que padecieron entre 1930 y 1975, cuando sobrevivieron a base de donativos puntuales de la organización de corridas de toros, venta de ropa, partidos de fútbol o de los bandos.