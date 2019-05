Las reses y los tratos menguan bajo el orbayu en la feria ganadera de Santillán El público superó en número a las cabezas de ganado. / FOTOS: CUETO Sesenta cabezas de bovino se dieron cita en un evento que «va decayendo» por las ventas directas y los ataques del lobo, dicen los ganaderos G. POMARADA SAMES. Jueves, 2 mayo 2019, 00:15

Bajo un orbayu intermitente, Santillán acogió ayer su tradicional feria ganadera del 1 de mayo. Hasta el recinto del pueblo amievense se trasladaron ganaderos locales y de concejos limítrofes para colocar un total de 62 cabezas de bovino en una jornada en la que, como el tiempo, las ventas se tornaron frías. La explicación se encuentra, para los presentes, en tres factores: la proximidad de la feria de Corao, las transacciones directas de semanas atrás en las cuadras y los ataques del lobo. «Esta feria era muy buena, pero va decayendo. No hay quien siga con esto en los pueblos y tenemos el problema del lobo, no podemos criar una ternera para que luego vaya al monte y nos la mate», lamentó el tratante cangués Óscar Rodríguez, quien llegado el mediodía aún no se había animado a adquirir ninguna res. Mientras tanto, José Antonio García, de Mestas de Con, cargaba en sus camiones a media decena de asturianas de los valles, con precios de hasta 1.300 euros. Del otro lado, algunos como el ganadero Jorge Crespo, de Amieva, conseguían colocar todas sus reses -cuatro vacas de asturiana de los valles- a primera hora de la mañana. «Se mantienen las ferias grandes, pero las pequeñas bajan», resumió el profesional. Lamentó además la molestia añadida del corte a camiones de forraje o con ganado en la N-625.

En un recinto más animado por el público que por los tratos se colaron también actos de precampaña. Hasta Santillán se trasladó la diputada forista Carmen Fernández, acompañada por el cabeza de lista por el Oriente, Pelayo Martínez; el alcalde de Amieva, Félix Fernández; su homólogo en Peñamellera Alta, José Antonio Roque; y el teniente de alcalde de Cabrales, Fernado Nava. «Mientras que en países como Francia los ganaderos de alta montaña son considerados un cuerpo especializado en la conservación, en Asturias son tratados cómo adversarios o estorbos», afeó la diputada, quien se comprometió a elaborar «una guía de ferias y mercados para promocionar y apoyar su desarrollo».

Desde el estand de Ciudadanos instalado para la ocasión, el candidato local, José Antonio Sánchez, apeló a la necesidad de «impulsar las ferias» y ofrecer al ganadero una «política más cercana». Por su parte, el candidato popular, Carlos Félix Salazar, lamentó los «precios más bajos» respecto a ediciones anteriores y los daños añadidos, como «el del jabalí en los praos y majadas». También hasta la feria se acercó la candidata socialista de Amieva, Conchi Rivero, para recoger «inquietudes» del sector.