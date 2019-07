Ribadedeva solicita la recanalización del río Cabra para evitar vertidos La decisión sobre la reapertura de la playa de La Franca al baño se adoptará hoy, una vez conocidos los nuevos análisis del Principado G. P. LA FRANCA (RIBADEDEVA). Martes, 30 julio 2019, 00:19

El cierre al baño de la playa ribadedense de La Franca cumple hoy tres días, tras detectarse el fin de semana la presencia de «contaminantes orgánicos» en las aguas. La previsión del Ayuntamiento es que hoy al mediodía, una vez se conozcan los resultados de los nuevos análisis efectuados ayer, se decida si es posible levantar la prohibición. «Confío plenamente en que se trate de un episodio de contaminación de corta duración y totalmente ocasional y espero que mañana -por hoy- se pueda abrir al baño la playa de nuevo y todo vuelva a la normalidad», indicó el alcalde, Jesús Bordás (PSOE). Desde el Consistorio señalaron asimismo que a los análisis de la Agencia de Sanidad Ambiental del Principado de Asturias se van a sumar los encargados desde el ámbito municipal. «Todo parece indicar que se trata de un vertido no controlado y no de fallos en el sistema de depuración, aunque este tema se deberá aclarar debidamente», apuntó Bordás, que pretende llevar las pesquisas hasta el fondo de la cuestión. «He remitido un escrito a la Dirección General de Prevención Ambiental del Principado de Asturias solicitando que proceda a investigar el origen del vertido, investigación que va a realizar también la Confederación Hidrográfica del Cantábrico según me indicó su máximo responsable», explicó el regidor. Además, en las últimas horas ha solicitado a Costas que «proceda a realizar la recanalización del río Cabra en su desembocadura en la playa en su parte final, puesto que, una vez que termina el espigón, el río actualmente se desvía en gran parte hacia la derecha metiéndose en la línea de la zona de baños. Esto segundo entiendo que es importante al efecto de tratar de que el río afecte cuanto menos a la zona de baños de la playa», sostuvo.

Por su parte, desde la Coordinadora Ecologista acusaron ayer al Principado de «maquillar la calidad del agua», pues sostienen que en la web «siguen informando de la playa como apta para el baño». «Cuando la analítica resulta negativa, lo que debe hacerse es garantizar la salud de los usuarios de las playas», dijeron los ecologistas.