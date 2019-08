Ribadesella apura plazos para salvar la ayuda de la avenida de Tito Bustillo El carril bici está atravesado por adoquines y numerosos elementos quedaron a medias. / XUAN CUETO El Ayuntamiento debe justificar las obras antes de fin de año para conservar los 148.000 euros aportados por el Estado a través del 1% Cultural JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 31 agosto 2019, 01:02

El proyecto de ordenación ambiental de la avenida de Tito Bustillo de Ribadesella podría perder la subvención del 1% Cultural si la inversión no se justifica en el plazo previsto. El Estado había aprobado una ayuda de 148.000 euros que, según el alcalde, el socialista Ramón Canal, debe certificarse antes de fin de año, «con lo cual estamos bastante pillados». «A ver si conseguimos encajarlo todo para que al final suframos el menor perjuicio posible para el Ayuntamiento y la calle quede más o menos decente en lugar de una chapuza si no lo hacemos bien», añadió.

El regidor aseguró que el proyecto no podrá experimentar grandes modificaciones porque, de lo contrario, también se corre el riesgo de perder la mencionada subvención del 1% Cultural. No obstante, se buscarán soluciones tanto para las plazas de aparcamiento como para el «despropósito» del carril bici y los adoquines que atraviesan ese carril a la altura de la cueva, así como la pasarela peatonal elevada y sus barandillas. «Si actuásemos con el corazón meteríamos la pala y lo levantaríamos todo, pero hay que actuar con cabeza y seguir el procedimiento que está marcado», aclaró Canal.

Es decir, primero debe finalizar el proceso de rescisión del contrato con la anterior empresa. Este durará el tiempo que establezca su instructor. Y posteriormente habrá que ejecutar el trabajo que falta. Mientras se resuelve ese contencioso-administrativo, el Ayuntamiento de Ribadesella ha contratado al estudio de arquitectura Dolmen la modificación del proyecto, «para que nos plantee posibles soluciones que arreglen el desaguisado que está montado ahí».

A priori, todo apunta a que será «complicado» eliminar la pasarela peatonal, porque supondría una modificación sustancial del proyecto, «a pesar de que es una pasarela que no va a ningún sitio, que tiene sus pilares en medio de la curva y además, corta el paso peatonal allí existente». Lo que tendrá fácil solución son los aparcamientos del Tocote. Se ubicarán «donde siempre estuvieron y, de hecho, de forma provisional y en amarillo ya se han marcado unas plazas en la otra orilla», añadió el regidor.

Acampadas ilegales en Vega

Ramón Canal anunció que el próximo martes, 3 de septiembre, visitarán la villa de Ribadesella las asociaciones turísticas más representativas de la región para hacer balance y presentar los datos obtenidos en el sector a lo largo de este último verano. En la villa se reunirán los representantes de Arca (Alojamiento Rurales de Asturias) y Otea (Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias), junto a otros colectivos, para analizar también la problemática surgida este verano con la proliferación de las pernoctaciones en furgoneta, caravana y autocaravana en espacios naturales y protegidos de Asturias, entre ellos el desfiladero de Entrepeñas y la playa de Vega, en el concejo de Ribadesella.

Tras las reuniones que los representantes del equipo de gobierno de Ribadesella ha mantenido con responsables de la Guardia Civil para estudiar un modo de actuación, el alcalde apuesta por «una normativa regional que ponga coto a estas situaciones, porque los ayuntamientos por nuestra cuenta tenemos difícil cualquier intervención». Ramón Canal no se opone a ese modelo turístico, pero entiende que «debe estar regulado porque no podemos consentir que nos monten tenderetes en las dunas de Vega o que las utilicen como su baño particular o incluso vacíen los baños químicos en algunos sitios. Eso es lo que no pude ser», censuró el alcalde de Ribadesella.