Ribadesella clausura por segunda vez el chiringuito de Cuevas del Agua Zona del chiringuito clausurado en la ribera del Sella. / NEL ACEBAL El Consistorio ha iniciado un procedimiento judicial y dos urbanísticos por ejercer una actividad de hostelería sin licencia JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:20

El Ayuntamiento de Ribadesella ha clausurado por segunda vez el chiringuito ilegal ubicado a la vera del Sella en la localidad de Cuevas del Agua. Se trata de la misma instalación cerrada el año pasado con formato 'foodtruck' y ahora reconvertida a una caseta de madera que se promociona como «asador celtastur», en la última parada del Sella. El primer cierre se ordenó el año pasado, «pero como se quebrantaron los precintos se ha iniciado un procedimiento judicial además de dos expedientes de disciplina urbanística por estar ejerciendo una actividad de hostelería sin licencia», explicó la alcaldesa, Charo Fernández. Sin embargo, considera que el principal problema que presenta este chiringuito es de salud pública y por ello pide una actuación más contundente por parte de la dirección general competente en la materia, en asuntos derivados del consumo de alimentos. «Ellos son los que tienen que proteger la salud de los asturianos, pero también de cuantos nos visitan en esta época del año y que pueden parar ahí por ignorancia o por lo que sea», añadió Fernández.

La alcaldesa recordó que la Dirección General de Salud Pública emitió un informe «demoledor» el año pasado, pero lamentó que en esta ocasión no se haya actuado con la misma contundencia, evitando consideraciones sobre el material que se está distribuyendo. No obstante, Charo Fernández confía en la resolución favorable de las actuaciones judiciales abiertas, «porque por muchas amenazas, insultos o intentos de chantaje que se nos hagan no se van a parar».

«Aquí estamos para cumplir la Ley y ningún chantaje va a parar la actuación de este Ayuntamiento. Que quede bien claro», añadió. El último precinto fue ejecutado por la Policía Local riosellana durante la jornada del pasado sábado.