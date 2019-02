El comunicado íntegro de la alcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández, sobre su baja de Foro Rosario Fernández, alcaldesa de Ribadesella. / Nel Acebal Miércoles, 6 febrero 2019, 13:36

«Esta mañana he solicitado la baja en Foro ASTURIAS.

Esta decisión ha sido un paso muy meditado, consecuencia de un proceso largo de desgaste provocado por las continuas faltas de consideración y confianza hacia mí persona y a todos los miembros del equipo de gobierno, en esta segunda legislatura.

Cualquiera puede preguntarse porque doy este paso ahora y no cuando la Presidenta en aquel momento, nos negó el apoyo en el episodio de la pérdida de la mayoría absoluta o porque no me fui cuado se me abrió expediente disciplinario y, ante todo ello, debo responder que si no me fui, si no nos fuimos todos en esos momentos, fue porque nos unimos y decidimos resistir y porque era lo que nos parecía mejor para Ribadesella.

Han sido unos años de aislamiento en los que mantuvimos la esperanza de que esa ilusión con la que nos comprometimos, la recogiera la persona adecuada y llevara al partido donde sus militantes se merecen que esté. Aunque ahora se me hizo la oferta de encabezar la próxima lista a la Junta del Principado por la circunscripción Oriental, de nuevo los hechos han continuado reiterando el olvido hacia este equipo de gobierno y por extensión hacia Ribadesella, que ha sido y es nuestra prioridad. Ni una sola llamada de apoyo, ni un mínimo interés por los muchos problemas que ha habido durante estos años en Ribadesella.

En estas condiciones, obviamente, no puedo considerar ningún ofrecimiento que aparentemente busca réditos electorales, pero que no manifiesta ninguna consideración hacia los intereses de Ribadesella ,de la que no puede olvidarse que es el segundo municipio más importante gobernado por Foro y que sin embargo apenas tiene ni ha tenido peso en la organización del partido.

Ha sido esta segunda legislatura un periodo muy duro en lo político que me afectó también en lo personal. He pasado por situaciones muy graves en las que únicamente he contado con el apoyo de mis compañeros y militantes de Ribadesella y eso no puedo, ni quiero, olvidarlo.

Todo ello lleva a que una pequeña gota, un pequeño detalle haga desbordar un vaso que estaba ya demasiado lleno.

Agradezco a Foro ASTURIAS la oportunidad que me brindó de llegar al mayor honor que puede alcanzar una persona: ser Alcalde de su pueblo. Lo mejor de todos estos años a nivel personal, ha sido conocer a tanta gente buena y poder trabajar con los mejores compañeros que nadie haya podido tener. Estoy orgullosa del equipo con el que he podido contar, trabajadores infatigables, dispuestos y entregados a buscar lo mejor para los vecinos de Ribadesella. Con un entusiasmo que me ha conseguido arrastrar aún en épocas difíciles. Espero haber estado a su altura.

Han sido años de triunfos y de algún fracaso, de aciertos y de algunos errores, pero la única garantía de no cometer errores ni fracasar en la vida es la inacción y de eso no ha habido en estos casi ocho años. Considero que hemos triunfado en muchos aspectos.

Hemos puesto orden en las cuentas, saldado deudas y dejamos unos ahorros para que quienes nos sucedan puedan afrontar sin problemas un futuro incierto.

Hemos ordenado y ampliado los espacios y la administración municipal: nuevo ayuntamiento, archivo municipal, comisaría de policía, agrupación de protección civil, espacio joven, espacio infantil, escuela de música, polideportivo, escuela 0/3 y nueva nave de obras.

Hemos conseguido llegar a un punto de aprobación del PGOU que no se había conseguido desde los inicios de su tramitación en 2001. Un plan general adecuado a los tiempos que nos toca vivir y que creará empleo y desarrollo en Ribadesella.

Hemos conseguido recuperar gran parte del patrimonio etnográfico de nuestro concejo: escuelas rurales que se han puesto a disposición de los vecinos de los pueblos para su disfrute, fuentes, lavaderos, etc.

Hemos abierto y reparando cientos de kilómetros de caminos.

Hemos posicionado Turísiticamente a Ribadesella entre los destinos preferidos por los viajeros a través de iniciativas novedosas; hoy estamos a la cabeza de los destinos asturianos y nuestros proyectos sirven de ejemplo en muchos lugares.

Hemos contribuido a mejorar la economía de nuestro municipio con diferentes actuaciones desde planes de empleo a promoción empresarial como NUNCA se había hecho.

Hemos articulado una red de ayudas con la colaboración inestimable de Cáritas y Cruz Roja, encaminadas a que ningún riosellano quede desamparado y sobre todo a que todos los niños tengan oportunidad para desarrollarse intelectualmente y practicar cualquier deporte.

Todo esto y muchas cosas más las hicimos congelando y bajando los impuestos.

Me siento tremendamente agradecida a todos los que han colaborado en estos años para alcanzar estos objetivos, al equipo más cercano y a los trabajadores municipales.

Mi intención es continuar hasta el fin de legislatura como Alcaldesa, finalizando los proyectos que aún nos quedan por rematar y deseo a quien me suceda en el cargo toda la suerte del mundo y que ponga en su horizonte a Ribadesella y los riosellanos por encima de TODO, como hemos hecho nosotros estos años.

Deseo también lo mejor a Carmen Moriyón y a la gente buena que queda en Foro Asturias.

Muchas gracias a todos.»