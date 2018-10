Ribadesella contará con una zona naranja de aparcamiento en la playa El aparcamiento de la playa de Santa Marina formará parte de la zona naranja de Ribadesella. / JUAN LLACA Serán un total de 232 plazas en las que se podrá estacionar hasta cuatro horas, mientras que el máximo en la zona azul será de hora y media JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:22

El Ayuntamiento de Ribadesella diferenciará sus futuros aparcamientos de pago para la capital del concejo entre la zona azul de la villa y la zona naranja de la playa. Así será si la corporación aprueba esta tarde en Pleno el proyecto diseñado y presentado por el equipo de gobierno. Foro Asturias quiere que ambas zonas de aparcamiento estén operativas durante la Semana Santa de 2019, del 15 al 21 de abril, y durante el periodo estival, del 15 junio al 15 de septiembre.

La gran novedad sobre la propuesta original presentada el pasado mes de febrero tiene que ver con la creación de una zona de aparcamiento de larga duración en el barrio de la playa. Consistirá en una zona naranja en la que se permitirá aparcar durante un máximo de cuatro horas. Esta se extenderá sobre un total de 232 plazas de aparcamiento distribuidas entre las calles Dionisio Ruisánchez (100), Ramón y Cajal (16) y el primer tramo de la carretera de San Pedro (29), además de las 87 existentes en el aparcamiento situado al final de la playa de Santa Marina.

En esta zona naranja estarán obligadas a pagar todas las personas, aunque los residentes empadronados en las calles afectadas que tengan domiciliada su viñeta en el concejo y no dispongan de aparcamiento particular podrán solicitar una tarjeta de estacionamiento que tendrá un coste de 30 euros al año y les permitirá dejar sus vehículos en estas plazas. «Con esto no tienen derecho a una zona reservada de aparcamiento, pero sí libertad para estacionar el tiempo que quieran sin la molestia de tener que sacar el tique diario correspondiente», indicó el teniente de alcalde, Pablo García.

Los residentes en las calles afectadas podrán solicitar un bono por treinta euros al añoEn ambas zonas la primera media hora de estacionamiento siempre será gratuita

En la zona azul del casco urbano el periodo máximo de estacionamiento será de hora y media, frente a las cuatro del barrio de la playa. Esta afectará a un total de 69 plazas de aparcamiento repartidas entre dos calles. Por un lado, las 47 plazas de la calle Comercio -once más durante la tarde cuando quede liberada la zona de carga y descarga-. Por otro, las once plazas de aparcamiento ubicadas en la calle Manuel Caso de la Villa, situadas en el espacio comprendido entre la plaza de La Atalaya y la glorieta del olivo.

Rotación de vehículos

En ambos casos, la primera media hora siempre será gratuita para todos los conductores. A partir de ahí, según la propuesta de Foro, se cobrará por tramos de treinta minutos con una tarifa de 0,60 euros, aunque a la hora de adjudicar la gestión del servicio, las empresas que concurran a la licitación siempre podrían proponer algún tipo de rebaja en las tarifas. «Más que establecer un aparcamiento de pago lo que pretendemos es buscar una forma de regular el tráfico para darle mayor movilidad y para conseguir mayor rotación de vehículos, sobre todo en la calle Comercio», explicó García.

Si la propuesta sale adelante en el Pleno de esta tarde, Ribadesella se convertirá en el tercer municipio de la comarca que incorpora los aparcamientos de pago después de Llanes y Cangas de Onís. De hecho, el equipo de gobierno ha buscado asesoramiento en ambos ayuntamientos, junto al de Gijón, a la hora de establecer el sistema a seguir.