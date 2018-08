Ribadesella creará un segundo aparcamiento en Cuevas del Agua Numerosos turistas se toman fotos a la entrada de la Cuevona que conduce a la localidad riosellana de Cuevas del Agua. / JUAN LLACA El Ayuntamiento ha alquilado una finca de 1.800 metros cuadrados cuya puesta en marcha debe ser ahora autorizada por el Principado JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 18 agosto 2018, 00:40

El Ayuntamiento de Ribadesella ha alquilado una segunda finca de naturaleza rústica junto a la localidad de Cuevas del Agua con el fin de habilitar un nuevo aparcamiento y mejorar así las condiciones de uso de un entorno natural muy visitado en esta época del año. La nueva finca, de 1.800 metros cuadrados de superficie, se une a la que se viene utilizando desde hace años a la entrada de la cueva natural que da acceso al núcleo rural de Cuevas. Esta última, con 1.144 metros cuadrados de superficie, verá renovado su alquiler, que caducaba el próximo lunes, para dar continuidad al servicio. Ese día se firmará el contrato de arrendamiento para ambos espacios de estacionamiento.

Sin embargo, su puesta en marcha aún debe esperar debido al procedimiento administrativo. El nuevo aparcamiento no puede entrar en servicio hasta que el Ayuntamiento reciba la autorización del Principado. «Estamos esperando desde hace semanas por una contestación para poder acondicionar el terreno y abrir el aparcamiento, pero ésta sigue sin llegar», señala la alcaldesa riosellana, Charo Fernández (Foro).

En cuanto esté operativa esa finca, la previsión es que Cuevas del Agua multiplicará por cuatro su actual capacidad de aparcamientos. Y ello se conseguirá gracias a que la nueva finca es «más llana y tiene un 50% más de superficie», añade la regidora.

El acceso a la localidad es uno de los puntos negros en materia de estacionamiento del concejo riosellano. Ya en Semana Santa los vecinos expresaron su malestar por el plan de acceso previsto para los días festivos, que incluía restricciones a los no residentes y un circuito establecido de entrada y salida para evitar los atascos. Lamentaban, además, que los colapsos se producían al aparcar los coches junto a la carretera, por lo que pedían habilitar más terreno de parking.

En lo que va de verano, Cuevas del Agua ha registrado varios días de «saturación» total. Ante esta circunstancia, la alcaldesa de Ribadesella reclama mayor responsabilidad y conciencia social a la hora de hacer uso de ese espacio y recuerda que «hay un cartel que obliga a utilizar chalecos reflectantes a la hora de cruzar a pie la cueva, pero la gente hace caso omiso y la atraviesa incluso con niños caminando por medio de la carretera», lamenta Fernández.

También en materia de estacionamiento, el Ayuntamiento continúa tramitando el proyecto para la puesta en marcha de una zona azul en el centro de la villa. El equipo de gobierno quiere que esté implantada y operativa para la Semana Santa de 2019, «que es el pico de concentración de afluencia de vehículos más importante del año en la villa». Esta zona azul afectará a 55 plazas de aparcamiento situadas en las calles Comercio y Manuel Caso de la Villa, esta última, en el espacio comprendido entre el parque de La Atalaya y la avenida de los Marqueses de Argüelles.

En esa misma fecha se habilitarán estacionamientos de pago -zona azul o zona verde- en otras 220 plazas ubicadas en el barrio de la playa. En concreto, las 99 localizadas en el estacionamiento público del arenal de Santa Marina y otras 120 que se distribuirían por la calle Dionisio Ruisánchez y el primero de los tramos de la carretera de San Pedro. Pero antes tiene que aprobarse la ordenanza que va a regular los nuevos aparcamientos de pago. «La gente nos dice que están deseando su llegada y creo que no estamos inventando nada nuevo porque hoy en día hay aparcamientos de pago en la mayoría de los destinos turísticos y en municipios de nuestro alrededor», añadió la regidora.

Informe de la plaza de abastos

Sobre el informe técnico que evalúa el estado de conservación de la plaza de abastos, la alcaldesa confirmó que el documento no se facilitará a ningún grupo político hasta que el arquitecto municipal no haga su propia valoración. No obstante, les aconsejó consultarlo en las mismas dependencias municipales. «Pueden venir a consultarlo cuando quieran, como se hace con cualquier otro expediente, aclara.