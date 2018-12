Ribadesella estrenará tres áreas con servicio de red wifi gratuita en 2019 El parque infantil de La Atalaya será mejorado con nuevos juegos y sustitución del pavimento. / ACEBAL Las plazas Nueva, de la Iglesia y del Ayuntamiento ofrecerán esta cobertura gracias a una subvención de 15.000 euros que logró el gobierno local JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:18

El Ayuntamiento de Ribadesella creará tres áreas de servicio wifi gratuito al aire libre a lo largo del año que ahora empieza. Quedarán ubicadas en las tres principales plazas de la villa, convirtiendo el centro del casco urbano en un espacio de libre acceso a internet a través de una conectividad total. La actuación será posible gracias a la iniciativa comunitaria WiFi4EU, que pretende extender a la ciudadanía el acceso gratuito a la red en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de municipios de toda Europa. En este caso, Ribadesella recibirá una subvención de 15.000 euros para instalar los equipos correspondientes.

Según explicó el teniente alcalde, Pablo García, estos se ubicarán en la plaza Nueva, la plaza Reina María Cristina (Ayuntamiento) y la plaza de la Iglesia. «Creemos que son las tres plazas principales de la villa», afirmó. También se barajó la posibilidad de incluir el paseo marítimo de la playa de Santa Marina, «pero nos comentaron que la capacidad económica podría no dar para todo, así que en cuanto recibamos las ofertas económicas sabremos si también podemos llegar a ese cuarto lugar», añadió.

La tramitación se inició en el mes de mayo pasado y aún no se ha completado «porque han surgido problemas técnicos con la aplicación habilitada por la Unión Europea, así que en cuanto esto quede resuelto recibiremos el bono correspondiente para afrontar la inversión», añadió el concejal. Por ese motivo, aún no puede dar un plazo para su puesta en marcha. Las tres o cuatro nuevas áreas de wifi gratuito se unirán así a las que ya existen en la biblioteca de la Casa de Cultura y en el Espacio Joven, donde el servicio está permanentemente abierto y no requiere de contraseña.

El futuro área recreativa de La Mediana también contará con un nuevo parque infantil

Pablo García también confirmó que en breve comenzarán los trabajos de mejora y renovación del parque infantil de La Atalaya. La actuación se adjudicó en 26.750 euros (más IVA) a la empresa Asturmadera Equipamiento Urbano S. L., que sustituirá todo el pavimento del parque y la mayor parte de los juegos. «Todos menos la caseta de madera, porque no encontramos otra similar para cambiarla y como los críos están encantados con ella, se va adecentar para que vuelva a ocupar su espacio habitual», explicó el concejal. Los trabajos comenzarán el 8 de enero y se prolongarán hasta el día 25.

Esta actuación permitirá reutilizar el material sobrante y aprovechable de La Atalaya para crear nuevos espacios de ocio infantil en la zona rural del concejo o ampliar los existentes, caso de Cuerres, Meluerda y Alea. A su vez, en el futuro área recreativa de La Mediana, en los antiguos terrenos de la Central Lechera, se creará otro parque infantil. En este lugar se ha retirado todo el escombro acumulado y en breve se cubrirá con tierra vegetal para su posterior sembrado con césped natural. «Luego instalaremos las mesas y los bancos del área y si conseguimos otra subvención, instalaremos paneles solares para dotarlo con luz eléctrica», añadió García.

Caldera del polideportivo

A su vez, recientemente quedaban instalados los nuevos peldaños de tramex en las escaleras del Prau de San Juan que utilizan los piragüistas para embarcar y desembarcar tanto en entrenamientos como en competiciones. Esta actuación fue adjudicada a Construcciones Metálicas Prieto en poco más de tres mil euros. Al final, la solución elegida para acabar con los resbaladizos peldaños ha consistido en la colocación de una rejilla metálica en cada uno de los escalones.

A su vez, el 8 de enero se sustituirá la vieja caldera del polideportivo municipal que tiene alrededor de 27 años de antigüedad y se ha quedado obsoleta. Se instalará una caldera de gas con depósito de 800 litros para dar cobertura al polideportivo y la piragüera. Esta actuación se adjudicó en 8.840 euros a Almeida Albañilería y Construcciones S. L.