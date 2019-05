«En Ribadesella jamás nadie de Foro me pidió nada», sostiene Martínez Oblanca

«Pedí el arreglo del puente de Arriondas porque mis compañeros de Foro Parres me lo solicitaron. En Ribadesella jamás nadie de Foro me pidió nada y aún así creo que no me quedé quieto». Con estas palabras respondía ayer el que fuese diputado nacional de Foro durante la última legislatura, Isidro Martínez Oblanca, a las acusaciones de la alcaldesa riosellana, Charo Fernández. En una entrevista a este periódico, la exforista le afeaba que «viniese ahora en campaña, cuando en esta legislatura había pedido el puente de Arriondas y no se acordó del de Ribadesella».

Martínez Oblanca, que en las elecciones de abril no reeditó su escaño, recuerda las enmiendas relativas al puente riosellano presentadas tanto como diputado como senador. Señala además que en 2017 registró otro enmienda a los Presupuestos Generales del Estado correspondiente al arreglo de la instalación -conjunta con la parraguesa- y que alcanzaba los dos millones de euros.