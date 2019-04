El PGO de Ribadesella saldrá adelante con el apoyo de Foro, PP y no adscritos La edil forista María José Bode se suma a sus compañeros de gobierno, pues «el plan es fundamental para el desarrollo del concejo» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 17 abril 2019, 00:12

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del concejo de Ribadesella cuenta a día de hoy con el respaldo del 62% de la corporación municipal. Así se desprende de las declaraciones realizadas por unos y otros tras la comisión de Urbanismo celebrada este martes para revisar, por última vez, el documento antes de llevarlo al Pleno de la semana que viene. A los dos votos del PP y a los cinco no adscritos del equipo de gobierno -mayoría absoluta- se les ha unido también el de la única concejala que le queda a Foro Asturias en el Ayuntamiento. María José Bode votará a favor «porque Ribadesella lleva muchos años sin plan general, porque es algo fundamental para el desarrollo del concejo y porque no puede estar esperando más tiempo por su aprobación», aseguró. Esta vez no habrá sorpresas como ocurrió con el proyecto de zona azul.

De este modo, el PGO reúne ya el respaldo de ocho de los trece concejales que forman parte de la corporación municipal. De momento, se desconoce la posición que adoptarán tanto la edil no adscrita Verónica Blanco, ausente en los últimos plenos, como los dos concejales de Pueblu. Estos establecerán su posición política tras la asamblea que han convocado para el próximo lunes. Así, los dos únicos votos en contra que están confirmados son los socialistas. El PSOE cree que el plan necesita un nuevo periodo de información pública para evitar futuras impugnaciones y su posible anulación ante los tribunales.

Modificación puntual

La que saldrá de nuevo a información pública por un periodo de dos meses es la modificación puntual del planeamiento aprobada en Pleno el 27 de marzo pasado para delimitar la unidad de actuación prevista en la zona de la estación adscrita a los terrenos dotacionales en la zona de La Guía, los polémicos espacios libres de uso público que tanto revuelo han causado en los últimos meses. El documento sale de nuevo a información pública debido a la incorporación al expediente del informe ambiental estratégico emitido por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias.

En esa sesión plenaria, el Ayuntamiento de Ribadesella acordó desestimar seis alegaciones que se habían presentado contra la mencionada propuesta de modificación puntual de las normas subsidiarias. Entre ellas, la de Borines SL, la promotora inmobiliaria que le ha reclamado 800.000 euros al Consistorio por una huerta de 750 metros cuadrados ubicada en la zona de La Guía colindante con la plaza de Santa Ana. Las otras cinco alegaciones correspondían a cinco particulares.