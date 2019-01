Ribadesella sigue adelante con un PGO que descataloga la plaza y el antiguo cine Público y corporación en el pleno de ayer de Ribadesella. / JUAN LLACA El pleno aprueba el informe que da respuesta a las 126 alegaciones presentadas, con los únicos votos a favor de Foro y PP JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 31 enero 2019, 00:24

El Ayuntamiento de Ribadesella ha sacado adelante el informe que da respuesta a las 126 alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación (PGO) del concejo en el primer pleno ordinario del año, celebrado ayer. No fue, no obstante, de forma unánime. Ante la ausencia de dos concejales, Jorge Núñez (Foro) y Verónica Blanco (no adscrita), el documento recibió el respaldo de siete ediles (Foro y PP), la abstención de los dos concejales de Pueblu (2) y el voto en contra de los otros dos del PSOE. Una vez aceptado el informe de alegaciones, a lo largo de las próximas semanas se llevará a aprobación el resto de documentos vinculados al PGO que «ya están en poder de la oposición», aseguró la alcaldesa, Charo Fernández.

Según la regidora, el informe suscrito fue tramitado con «la máxima transparencia» y permitirá cerrar un proceso de redacción que se inició en el año 2001. Dieciocho años después, Ribadesella está en disposición de aprobar su nuevo PGO antes de las elecciones municipales del mes de mayo. Al menos ese es el objetivo que se han marcado quienes respaldaron este último documento. Si no se aprueba antes de esa fecha «podríamos condenar al concejo a permanecer otros veinte años sin plan, porque la subvención del Principado finaliza en diciembre de este año y debe concluir con el plan aprobado», advirtió la regidora.

Charo Fernández destacó que el nuevo plan también servirá para «blindar» al Ayuntamiento ante futuras reclamaciones económicas que, de presentarse, «esquilmarían las arcas municipales». Se refería al problema urbanístico surgido en la plaza de Santa Ana donde un promotor le ha reclamado más de 800.000 euros al Ayuntamiento de Ribadesella por la expropiación forzosa de un huerto de 750 metros cuadrados incluido en un espacio libre público.

El documento urbanístico que se pretende aprobar incluirá la descatalogación de la plaza de abastos, un edificio que ha generado un movimiento ciudadano en su defensa para evitar su demolición. Charo Fernández recordó que la Consejería de Cultura no consideró necesario mantener la catalogación de esa plaza en un municipio que «tiene más bienes protegidos que el concejo de Oviedo, algo que demuestra el nivel de exigencia que Cultura aplica en Ribadesella». A su vez, el equipo redactor del plan considera que «tampoco tiene un valor reseñable» como para protegerla. «Porque unas cuantas personas quieran ahora catalogar la plaza, no se va a paralizar el plan, ya que en estos últimos dieciocho años todos estuvieron de acuerdo en su descatalogación y aún debe pasar mas filtros de Cultura», sostuvo la regidora. En la lista de edificios que quedarán descatalogados con el nuevo PGO del concejo de Ribadesella también está incluido el antiguo cine-teatro Divino Argüelles, ubicado en la calle del mismo nombre, en la Gran Vía de Agustín Argüelles.