Ribadesella toca el cielo con el San Miguel de El Cobayu Los riosellanos y los vecinos del barrio de El Cobayu que participan en las fiestas de San Miguel, reunidos ayer a las puertas de la iglesia parroquial. / FOTOS: NEL ACEBAL Más de un centenar de mozas de llanisca escoltan al santo por las calles de la villa al son de la gaita y las panderetasLas fiestas del barrio reúnen a vecinos de todo el concejo en uno de sus eventos más tradicionales, con procesión y muestra de bailes regionales GLORIA POMARADA RIBADESELLA. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:33

La de San Miguel de El Cobayu es una fiesta de barrio capaz de impregnar de asturianía a toda Ribadesella. Más de un centenar de personas, ataviadas ellas de llanisca y ellos de porruano, se encargaron ayer de aportar la nota de tradición a un festejo que no solo viven los habitantes del grupo García Lomas, sino que llega a vecinos de todo el concejo. El vínculo con la celebración del arcángel prende además desde la infancia, como demostraron las decenas de pequeños que lucieron el traje regional. Fue el caso de Noa Martínez, de ocho años, que se viste desde que tenía unos meses. «Me encanta la fiesta y además bailo», contó la pequeña en compañía de su abuela, Begoña Huergo, que definió San Miguel como «especial». «Yo me crié en El Cobayu y en este día nos juntamos todos, viene incluso gente de fuera», destacó. También desde la infancia se mantienen fieles a la tradición las adolescentes Carla y Lara, que acompañadas de su madre Loles Vara se sumaron un año más una cita que «presta». Más reciente es la participación de Estela Rosete, que ayer repitió por segunda ocasión. «El año pasado me animé porque era el cincuenta aniversario de El Cobayu y este volví un día antes de vacaciones para no perdérmelo», explicó.

«Esta la única fiesta de Ribadesella en la que la gente se puede vestir», indicó por su parte María Cuervo sobre el hecho diferencial de la celebración de su barrio. Tras doce años en la comisión de festejos, la de ayer fue la primera edición que pasó ajena a los preparativos. «Se vive más relajada», confesó. En distinta tesitura se encontraba el nuevo presidente, Carlos Prieto, al frente de un grupo formado esta misma primavera. «Estos días son de mucho lío, pero lo afrontamos con ilusión», dijo.

El trajín se hacía patente desde el mediodía en la plaza de la iglesia, a donde comenzaron a llegar los participantes, cada uno con un cometido. De llevar las andas del santo se encargaron Manolo Suco, Luis Fuentes, Rubén Avín y Monchu Cerra. A los varales del ramu de los adultos se situaron por su parte Manuel Cuervo 'Tote', Julio Concha, Elías Otero y David Díaz, mientras que el pan dulce de los niños fue trasladado por las pequeñas Candela Antuña, Lucía Díaz, Clara Manjón y Elena Barbas.

Hoy, día infantil

Poco antes de la una de la tarde, la imagen de San Miguel partía de la iglesia parroquial, en la que había sido depositada días antes. Lo hacía atravesando un pasillo de mozas batiendo sus panderetas, mismo son que se repetía a lo largo de una marcha que recorrió el centro de la villa en dirección a El Cobayu. Del acompañamiento a la gaita y el tambor se encargaron Arturo Rodríguez 'Turi' y Álvaro Cueto. Una vez en el barrio, el párroco José Ramón Abad ofició una misa de campaña seguida de una exhibición de bailes regionales a cargo de cuarenta vecinos, la mitad de ellos niños y el resto adultos. Tras dos semanas de ensayo junto a Carolina Capín, escenificaron dos jotas de Cangas y otra de Tabiernas, una muñeira de Tormaleo y el Saltón.

Ya de tarde, tocó reponer fuerzas con el reparto del bollu, que alcanzó las quinientas unidades, para dejar paso a una noche de verbena con la orquesta Superhollywood y Juanra Dj. A la jornada final de hoy está reservado el día del niño, a partir de las 16.30 en el propio barrio y con descuentos en atracciones.