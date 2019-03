Ribadesella a través del Camino Presentación del folleto de los Amigos de Ribadesella, ayer en la Casa de Cultura de la villa. / NEL ACEBAL Una nueva guía repasa los lugares emblemáticos vinculados a la ruta jacobea JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 22 marzo 2019, 01:03

Los diecisiete kilómetros del Camino de Santiago a su paso por Ribadesella pueden recorrerse en cuatro horas y media, pero cada vez son más los peregrinos que deciden hacerlo de forma pausada y relajada, pernoctando en el concejo para disfrutar de su gastronomía, paisaje y patrimonio cultural. Para hacer aun más agradable esa estancia, la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella (ACAR) ha publicado seis mil nuevas guías informativas que dividen el recorrido en tres diferentes tramos.

El primero de ellos es el que comienza en tierras de Cuerres, tras cruzar el puente medieval sobre el río Aguamía. Aquí se recomienda visitar la iglesia de San Mamés y la Fuente de los Peregrinos, ambas en Cuerres, antes de seguir camino hacia Toriellu y la villa de Ribadesella. A ésta se entra por el barrio del Portiellu, lugar en el que comienza el segundo tramo, el que atraviesa todo el casco antiguo. Se cruzan las calles Oscura, Infante, López Muñiz, Manuel Fernández Juncos y Sol, además de las plazas Reina María Cristina, Iglesia, Mercau y Santa Ana rumbo a la Rambla de la Barca. En el camino pueden verse palacios y casonas blasonadas, así como visitar las pinturas de los hermanos Uría-Aza en la iglesia parroquial o la capilla de Santa Ana. Antes de atravesar el arenal de Santa Marina rumbo al tercer tramo, la asociación también recomienda visitar la cueva de Tito Bustillo, Patrimonio de la Humanidad, aunque nada tenga que ver con la ruta jacobea.

El tercer y último tramo comienza en la carretera de San Pedro, atravesando el pueblo que le da nombre, y continúa rumbo a San Esteban de Leces, donde se puede disfrutar del ábside de su iglesia y descansar en su albergue de peregrinos, el más grande de los cuatro existentes en el concejo y el único de carácter público. Desde aquí, el caminante se encontrará con el desfiladero de Entrepeñes, las dunas de la playa de Vega y con el pueblo de Berbes antes de pasar al vecino concejo de Caravia.

En cuatro idiomas

Los diecisiete kilómetros del Camino de Santiago a su paso por el concejo de Ribadesella solo son una pequeña parte de los 815 kilómetros que tiene el Camino Norte. Son llanos en buena parte de su recorrido, cuentan con una «adecuada señalización» y su estado de conservación es «aceptable», indican.

El nuevo cuadríptico de ACAR, basado en el que les había diseñado Sandra Rodríguez Asenjo en el año 2004, no solo pretende fomentar el uso de este itinerario cultural, sino también corregir el erróneo trazado oficial aprobado por el Principado. «En el casco urbano utilizamos el paso histórico del camino, no el oficial que han hecho pasar por unas calles que no se corresponden con la realidad histórica», afirmó Juan José Pérez Valle, historiador local y autor del texto que acompaña a la guía. El nuevo folleto ha sido diseñado por Delallama Editorial y se ha publicado en cuatro idiomas: español, alemán, inglés y francés.