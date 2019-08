Los ribereños alertan de la invasión del bambú japonés en el río Sella El problema con esta especie invasora, alertan los expertos, es su fuerte rizoma. / XUAN CUETO «Si afecta a la vegetación de ribera, acarreará una multa por incumplir la directiva europea» EUGENIA GARCÍA CANGAS DE ONÍS. Domingo, 1 septiembre 2019, 01:17

«Se habla mucho del plumero de la Pampa, pero es de risa al lado de esto». Hace tiempo que un invasor procedente del sudeste de China preocupa a los ribereños del Sella. Se trata del 'phyllostachys aurea', también conocido como bambú amarillo o bambú japonés, y ha ocupado las riberas del Piloña y el Sella.

«La cuenca de los ríos está totalmente tomada», lamenta Ricardo 'Calo' Soto, director de la Escuela Asturiana de Piragüismo. Señala que el primer avistamiento ligero en esta zona fue «hace unos siete u ocho años». Desde entonces, advierte, «la proliferación es tremenda». Soto considera que esta planta invasora que ya ha llegado a otros puntos de Asturias «y que poco a poco va tomando los praos cercanos al río» supone «un verdadero problema, ya que implica una gran pérdida de biodiversidad».

El piragüista pide que se ataje la propagación de esta especie que «homogeniza el paisaje» debido a su tupido sistema de enraizamiento. A él se unen otros ribereños como Antón Caldevilla, presidente de la sociedad de pescadores El Esmerillón, quien añade que esta invasión no sólo «está acabando con la vegetación de ribera», sino que además «cierra las orillas de los ríos, hace matorral rápidamente como si fuera un muro y fastidia mucho para entrar y salir del río» a la hora de pescar. Alberto García, de Jaire Aventura, se une al clamor: «Esta planta lleva mucho tiempo en nuestros ríos y al igual que se hace con otras especies invasoras, como las avispas asiáticas, la Consejería debería tomar parte para erradicarla».

«Difícil» eliminación

El catedrático de Biología de la Universidad de Oviedo Tomás Díaz explica que, si bien esta es la especie de bambú asiático más extendida, en Asturias se observan otras dos: el denominado 'bambú gigante' y el 'bambú negro'. «No han venido de forma espontánea, sino que se trajeron con fines ornamentales o de explotación -se utilizaban para elaborar cañas- y, como siempre, se nos escapó de las manos», matiza. En la cornisa cantábrica, añade el experto en botánica, «estas especies no echan flores, sino que se multiplican vegetativamente». Tal y como advirtieron los ribereños, el problema de su reproducción es que «tienen unos tallos subterráneos potentísimos que crecen rápidamente y forman grandes macizos muy densos que hacen muy difícil su eliminación». Ésta puede llevarse a cabo de forma manual, arrancando mecánicamente el rizoma, o cortándolo durante muchos años. Díaz desaconseja el uso de herbicidas en las riberas de los ríos.

«Sus fuertes rizomas tienen capacidad de eliminar los árboles y arbustos típicos de zonas de ribera, que son hábitats muy sensibles». En el caso de afectar a zonas con alisos, protegidas por la directiva europea, «cometeríamos un desacato a la normativa que puede costarnos económicamente caro». No obstante, de momento no hay un recurso legal para actuar sobre esta especie invasora, ya que por el momento no está declarada como tal. «Propondremos que se catalogue para que el Principado pueda aplicar medidas de erradicación y control».