Ricardo Cangas repetirá como candidato de Pueblu a la Alcaldía de Ribadesella Ricardo Cangas, candidato de Pueblu a la Alcaldía riosellana. / ACEBAL El proceso de primarias concluyó sin más listas que la suya, si bien la candidatura deberá se refrendada por la asamblea el 2 de marzo JUAN GARCÍA Martes, 19 febrero 2019, 00:15

El proceso de primarias abierto en el seno de Pueblu ha superado la primera de sus etapas. Concluido el plazo para la presentación de candidaturas, solo la de Ricardo Cangas ha concurrido a las primarias, por lo que él será quien repita como cabeza de lista de la agrupación de electores, convirtiéndose en el primer candidato oficial a la Alcaldía del Ayuntamiento de Ribadesella de cara a las municipales del mes de mayo.

No obstante, según explicó Lluis Nel Estrada, coordinador del proceso de primarias, su cartel aún debe ser refrendado por la asamblea general prevista y convocada para el sábado 2 de marzo, a las seis de la tarde en la Casa de Cultura de Ribadesella. «Es cierto que es nuestro único candidato, pero tiene que ser ratificado por la asamblea. Podría no hacerlo, aunque creo que no va a ser el caso», añadió.

Además de elegir al cabeza de lista, el proceso de primarias abierto por Pueblu también sirvió para inscribir a otras quince personas como candidatas a formar parte de la lista, lo que suma un total de ocho mujeres y ocho hombres, y censar a más de 120 electores que tendrán derecho a voto en la próxima asamblea, que será abierta, pero en la que sólo podrán ejercer su derecho al voto los censados.

La agrupación de electores cuenta con el aval de IU Ribadesella y de Podemos Asturies

Antes, los dieciséis candidatos a la lista deben reunirse para «sondear las inquietudes y aspiraciones de unos y otros», explicó Estrada. La idea pasa por crear una lista «cremallera», aunque tampoco se descarta que en los primeros puestos «pesen más los nombres de las mujeres que de los hombres». Salvo que surjan «anomalías», todo apunta a que la asamblea se limitará a «refrendar lo que decidan estos candidatos y candidatas en su reunión».

Pueblu garantiza así gente suficiente para confeccionar su candidatura oficial de trece personas más los suplentes correspondientes. A su vez, «también tenemos la tranquilidad suficiente a la hora de reunir las cien firmas necesarias para poder presentarnos, ya que aún somos una agrupación de electores», destacó Lluis Nel Estrada.

Una agrupación de electores en la que convergerán varios sectores de la izquierda, ya que contará con el aval de Izquierda Unida Ribadesella y el apoyo de Podemos Asturies. «Ambas formaciones así nos lo han testimoniado. Así lo hizo la asamblea local de IU y más recientemente, Podemos Asturies nos notificó que la candidatura que tendrá su aval en Ribadesella será la nuestra», añadió Estrada.

Pueblu concurre a las elecciones municipales de 2019 con «tranquilidad y muchas ganas», pero también, según sus previsiones, «con opciones de gobierno» y con una candidatura integrada por gentes de «muy distintos sectores» de la sociedad local. «Creemos que el 26 de mayo en Ribadesella está todo por decir», añadió Lluis Nel Estrada.