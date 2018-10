Riestra tiene quince días para facilitar a Miyares las cuentas de la Faustino El edil no adscrito denunció ante el Consejo de Transparencia la falta de respuesta ante sus reiteradas solicitudes de documentación y éste le dio la razón L. RAMOS LLANES. Jueves, 18 octubre 2018, 00:21

El cuatripartito tiene dos semanas para facilitar las cuentas de la Fundación Faustino Sobrino al concejal no adscrito, Alfonso Miyares. Así lo establece el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós Dorda, en una resolución en la que estima la reclamación presentada por el edil llanisco después de que sus reiteradas peticiones de documentación no recibiesen respuesta por parte del equipo de gobierno. En su escrito, Amorós insta también al Ayuntamiento de Llanes a remitir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la citada documentación.

Fue ya el 30 de octubre de 2017 cuando Miyares solicitó por escrito, a través del registro municipal, que se le facilitase una copia de las cuentas de la Faustino Sobrino correspondientes a los diez últimos ejercicios, así como las memorias económicas con los cuadros de financiación y el grado de cumplimiento de los fines fundacionales de la misma durante dicho periodo. Reclamó, además, los presupuestos de la entidad y la liquidación de los mismos en la última década, copia del acta de la decisión del Patronato de expulsar a la directora y «cualquier otro informe que haya sido elaborado durante los últimos cinco años que guarde relación con la situación económica de la fundación».

Su solicitud, lamentaba ayer Miyares, recibió como respuesta «el silencio administrativo», por lo que dos meses después, el pasado 4 de enero, volvía a la carga. «Solicité nuevamente al alcalde de Llanes (Enrique Riestra), como presidente del Patronato de la Faustino Sobrino, que cumpliese la Ley de Transparencia en todo lo concerniente a la fundación y que me facilitase la información anteriormente reclamada», relató. Tampoco en esta ocasión obtuvo respuesta, por lo que, considerando que en la residencia llanisca seguía «reinando la mayor de las opacidades en cuanto a su gestión y contrataciones de personal y de proveedores», Miyares decidió dar a conocer la situación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el pasado 8 de febrero.

El cuatripartito defiende que la fundación es «una empresa privada»

Una vez recibida la reclamación del edil no adscrito, el organismo dio la posibilidad al Ayuntamiento de Llanes de hacer alegaciones y éste apuntó a que «la fundación es una empresa privada que no recibe dinero de subvenciones ni de ayudas públicas», por lo que no se debería ver afectada por la Ley de Transparencia. Algo con lo que no se mostraron de acuerdo desde el Consejo de Transparencia pues, recoge la resolución, los propios estatutos de la Faustino Sobrino «verifican la estrecha vinculación de la misma con el Ayuntamiento de Llanes» e indican que la documentación solicitada por Miyares debe obrar en poder de la entidad local, que sí está obligada por la citada ley a compartirla con los ciudadanos.

El edil no adscrito confiaba ayer en que de una vez por todas se le haga llegar la información que lleva un año reclamando y advertía que, de no ser así, no solo dará aviso al Consejo de Transparencia, también a la Fiscalía.

Además, Miyares, quien desde hace un mes posee una copia de las cuentas de la fundación correspondientes al pasado ejercicio, aseveró que la gestión del nuevo gerente de la residencia «no es tan buena como nos quieren hacer creer. No es cierto que las pérdidas se redujesen a poco más de 5.000 euros con la llegada del nuevo gestor, pues esto se debe a que la Faustino cobró más de 150.000 euros de un seguro por un fondo de inversión que quebró. De no haber sido así, las pérdidas de 2017 hubiesen sido mayores que las de 2016, cuando todavía la dirigían las monjas», apuntó.