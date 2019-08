Una riosellana de armas tomar La riosellana Natalia Pérez, en plena competición de tiro. / J. G. La cabo primero del Ejército de Tierra Natalia Pérez es la vigente campeona de España de Recorridos de Tiro con arma corta JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 17 agosto 2019, 01:20

Después de veinte años de callada y silente profesión en el Ejército de Tierra español, la historia de Natalia Pérez García ha salido a la luz gracias a la tertulia femenina El Garabato. La cabo primero Pérez se pasaba este verano por ese afectivo círculo de mujeres para hablar, en una de sus reuniones, sobre su pasión por el ejército y su afición por una disciplina deportiva en la que está destacando a nivel nacional. Esta riosellana de nacimiento es la vigente campeona de España de Recorridos de Tiro con arma corta.

Comenzó a practicar el tiro olímpico en la modalidad de precisión «por tradición familiar», pero una vez en el ejército, «nos invitaron a una competición y allí descubrí los recorridos de tiro». Fue la modalidad que la enganchó a este deporte y la que la llevó a la alta competición. «En un año llegué al Campeonato de España y desde entonces he competido a nivel nacional e internacional, tanto a nivel civil como militar», explicó. En las pruebas civiles solo compite con arma corta (pistola), pero en las militares esta se combina con el fusil de asalto HK G36. Y tanto en una como en otra, Natalia Pérez es campeona de España 2018 de Recorridos de Tiro Producción Damas.

Esta es una competición en la que las tiradoras deben realizar diferentes ejercicios de disparo sobre objetivos móviles o estáticos, desde una o varias posiciones, y en los que puntúan tanto la precisión en los disparos como el tiempo en la realización de cada ejercicio. Es aquí donde ha triunfado a nivel nacional. «Soy campeona de las Fuerzas Armadas, donde se incluyen los tres ejércitos y la Guardia Civil, además de campeona de España absoluta en el ámbito civil», destacó.

En el mes de septiembre próximo se disputa el Campeonato de Europa de Recorridos de Tiro, pero Natalia Pérez no asistirá «porque el equipo nacional español no tiene el número de plazas suficientes y a mí no me han seleccionado». Hasta ahora ha competido a nivel particular en Finlandia y Portugal, pero a pesar de ser la actual campeona de España sigue sin ser seleccionada «porque solo tenemos trece plazas y un alto nivel, contamos con grandísimos tiradores entre los que se incluye un campeón del Mundo», añadió la riosellana.

Dos décadas de carrera

La historia militar de Natalia Pérez se inició hace dos décadas en el Cuartel General de Artillería de Campaña de El Ferral (León) para más tarde incorporarse primero a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y después al Grupo de Artillería de Información y Localización (GAIL III/63), ambos en la misma base. Sin embargo, desde hace tres años, después de haber ascendido a cabo primero, forma parte del Regimiento de Artillería de Campaña número 11 de Burgos. «Soy tropa profesional permanente, militar de carrera con veinte años de oficio y tengo la intención de seguir en el Ejército, aunque los ascensos a partir de ahora son mas difíciles, ya que se producen por elección y oposición», explicó. La escala militar puede estar complicada para ella, pero no la deportiva. Su próximo sueño: representar a España al más alto nivel.