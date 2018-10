El PP riosellano alerta de que no habrá obras en el puente sin presupuestos El puente de Ribadesella, cuyos pilares dañados serán sustituidos y su tablero ampliado. / JUAN LLACA «No veo un Gobierno con 84 diputados que pueda garantizar un proyecto presupuestario para el año que viene», apunta Juan Manuel Blanco JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 16 octubre 2018, 00:27

Al Partido Popular de Ribadesella le parece «bien» que el Ministerio de Fomento haya puesto sobre la mesa un nuevo proyecto para la remodelación y ampliación del puente de la carretera N-632 que cruza la ría del Sella, porque todo lo que sea retomar esa vieja aspiración local y, además, «de forma más ambiciosa, nos parece bien». El último proyecto, presentado la semana pasada por el director general de Carreteras en la entrevista mantenida con la alcaldesa, Charo Fernández (Foro), tiene un presupuesto superior a los 4,5 millones de euros, casi el doble del proyecto diseñado en 2011, que partía con un presupuesto de 2,5 millones.

A Juan Manuel Blanco, presidente de los conservadores riosellanos, le «encantaría» que las intenciones de Fomento fueran verdaderas y estuvieran debidamente sustentadas. «Lo celebraríamos como cualquier riosellano, porque es una obra muy necesaria, pero si repasamos la historia no nos podemos fiar», añadió. Blanco no se fía por dos motivos. En primer lugar, por el periodo político en el que se encuentra España, camino de unas elecciones autonómicas y municipales, «a punto de entrar en campaña electoral». En segundo lugar, por la «inestabilidad» que presenta el Gobierno de la Nación. «Para nosotros un proyecto que no tiene un respaldo presupuestario, que no cuenta con el dinero necesario, tiene poco crédito. Así que celebraríamos que fuera verdad, pero tenemos que ser cautos», añadió Blanco, conocedor de las dificultades que a día de hoy tiene un pacto presupuestario para el año 2019. «No veo yo un Gobierno con 84 diputados que pueda garantizar un proyecto presupuestario para el año que viene», apuntó.

Por su parte, Pueblu teme que el proyecto sea una «quimera», aunque pidió la unidad de la corporación municipal para que se ejecute lo más rápidos posible, porque es «la mayor prioridad urbanística» del pueblo de Ribadesella. Ricardo Cangas también mostró su preocupación por la carrera política existente para apuntarse la autoría del proyecto, «porque seguro que todos han hecho sus méritos». «El proyecto es de todos y lo que tenemos que hacer ahora es aunar esfuerzos, empujar todos juntos y dejarnos de historias», añadió.