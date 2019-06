El PP riosellano, dispuesto a apoyar a Foro a cambio de varias concejalías Paulo Silva, del PP, el día de las elecciones. / E. C. Aún no hay acuerdo, pues en el futuro reparto habría que incorporar también al único edil de Ciudadanos, clave para la mayoría absoluta JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 5 junio 2019, 00:08

Las negociaciones políticas encaminadas a crear un gobierno estable y de legislatura en el Ayuntamiento de Ribadesella comienzan a enseñar algunas de sus cartas. Por ejemplo, el Partido Popular está dispuesto a investir como alcaldesa a María José Bode, la candidata de Foro Asturias, segunda fuerza más votada, si le ceden las concejalías que piden y que consideran adecuadas a sus cualidades profesionales.

En concreto, el PP quiere las competencias en Deportes, Obras y Servicios para su candidato, Paulo Silva, técnico en instalaciones eléctricas y presidente del Club Ciclismo Ribadesella. Además, ha solicitado las de Medio Rural y Medio Ambiente para el segundo de su lista, Santiago Traviesa, Guarda Mayor de Especies Silvestres del Principado de Asturias y funcionario de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con más de treinta años de experiencia. A su vez, los conservadores también demandarán otra responsabilidad, aún por determinar, para su tercera concejala electa, Leticia Cue.

Sin embargo, de momento no hay acuerdo. La respuesta de Foro Asturias aún no ha sido favorable porque en el futuro reparto de concejalías habría que incorporar también al único representante de Ciudadanos (Cs), Luis Fuentes, necesario para sumar la mayoría absoluta suficiente con la que crear un tripartito de centro-derecha, el mismo que propuso abiertamente Paulo Silva la semana pasada.

No obstante, si las negociaciones continúan por estos derroteros y no se aclaran antes del sábado 15 de junio, el PP no descarta votarse a sí mismo en el pleno de investidura, dejando que gobierne la lista mas votada, la del PSOE. De hecho, el candidato socialista, Ramón Canal, sigue negociando hacia todos los lados, hacia todas las bandas, abriendo todo un amplio abanico de posibilidades. Canal está abierto a gobernar en coalición con Foro o con el PP e incluso dispuesto a promover otro tripartido junto a Pueblu y Cs.

Revancha

Así las cosas, en Ribadesella aún no se sabe si habrá alcalde o alcaldesa. El primero, el socialista Ramón Canal, viene de ganar las elecciones con un incremento de votos -de 588 a 940 sufragios- que le permitió duplicar su número de concejales, pasando de dos a cuatro. La segunda, María José Bode, viene de perder la mitad de su electorado -de 1.389 a 672 votos- y más de la mitad de sus concejales, pasando de siete a solamente tres, producto de un final de legislatura muy complicado políticamente hablando.

Aún así, todo apunta a que la candidata de Foro tiene más opciones de gobierno que el del PSOE, porque el centro-derecha podría tomarse la revancha de lo ocurrido en el año 2007. Aquellas elecciones, ganadas por el PP de José Miranda con mayoría simple, abrieron las puertas a un pacto de gobierno entre el PSOE de Ramón Canal y la IU de Francisco Vázquez. Aquel acuerdo elevó a Canal a la Alcaldía de Ribadesella y puso punto final a la carrera política de Miranda, quien renunció a su acta de concejal después de doce años en la Alcaldía.