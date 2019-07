Un riosellano nominado a los Emmy Gonzalo Amat junto al actor Rufus Sewell en el rodaje de la serie 'The man in the high castle'. / E. C. Forma parte del equipo de la serie 'The man in the high castle' y compite con profesionales de 'Juego de tronos' Gonzalo Amat, con raíces en el concejo, aspira a ser el mejor director de fotografía JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 23 julio 2019, 00:06

Las nominaciones a los prestigiosos premios Emmy de la televisión estadounidense han tocado de lleno a Ribadesella. Entre los aspirantes de esta edición se encuentra el fotógrafo Gonzalo Amat, un profesional del cine que tiene sus raíces familiares en el concejo riosellano. En concreto, ha sido nominado en el apartado a mejor dirección de fotografía en series de una hora de duración por el trabajo realizado en 'The man in the high castle', producida por Amazon Studios. «Esto es lo más importante que me ha pasado a nivel profesional y estoy muy contento», dijo Amat al conocer su candidatura. Se trata de un proyecto que le ha permitido crecer profesionalmente y por ese motivo cree que «es un reconocimiento al trabajo bien hecho de todo un equipo». No obstante, sabe que no lo tendrá fácil. Competirá, entre otros, contra Jonathan Freeman, director de fotografía en la serie 'Juego de tronos' y contra otras producciones de la Metro-Goldwyn-Mayer o de Showtime. Pero la nominación ya es un premio para él, después de cuatro años de trabajo en Canadá. Es una serie que narra una «historia alternativa en la que Alemania y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial y se reparten el territorio de Estados Unidos», explicó.

Gonzalo Amat es nieto de Servando Martínez Pando, indiano nacido en Bones que en 1935 emigró a Cuba, donde conoció a la que sería su mujer, Rosario Sánchez Cifuentes, también con raíces en el concejo, en los pueblos de El Carmen, Pando y San Esteban. El matrimonio tuvo tres hijos, entre ellos, Rosario Martínez Sánchez, que contrajo matrimonio con Guillermo Amat, empresario mexicano nacido en Elda (Alicante) y propietario de la Universidad Nuevo Mundo y del Colegio Albatros. De su unión nacieron cinco hijos, Álvaro, Belén, Rodrigo, Yago y el menor de la familia, Gonzalo Amat, que vino al mundo hace 45 años en la Ciudad de México.

Desde su nacimiento y hasta más allá de los veinte años, disfrutó de todos sus veranos en Ribadesella, en la casa familiar construida por su abuelo en la primera línea de la playa de Santa Marina. Por ese motivo, la villa y el concejo forman parte de su infancia y de su juventud. «Yo aprendí a caminar en la playa de Ribadesella, donde tengo muchos amigos y primos. Mantengo una gran relación con este lugar. Es muy entrañable para mí, cada vez que veo este tipo de paisaje me acuerdo de Asturias. Bajé el Sella un año y he jugado al fútbol en el polideportivo, en la playa y en los parques de esta villa y aunque solo pasé los veranos en ella, es muy importante para mí, supera el cincuenta por ciento de mis mejores recuerdos», aseguró.

Los Ángeles y Londres

Hoy en día su trabajo y su familia no le permiten largas estancias en Ribadesella, pero «vamos cada vez que podemos», dijo. Este año no será posible, pero espera hacerlo el que viene, «tal vez en junio o septiembre, evitando siempre el mes de agosto en el que hay mucha gente», añadió. En los últimos años también ha trabajado a las órdenes de Alfonso Cuarón en la serie 'Belive', con su hijo en una película y con Diego Luna en otra, además de varios capítulos piloto de diferentes series. Actualmente lo está haciendo en una serie que aborda la vida de un grupo de niños surferos en la costa de Carolina del Norte, «un lugar parecido a Ribadesella aunque con mucho más calor», afirmó.

Tras dar sus primeros pasos en Ribadesella, Gonzalo Amat va camino del éxito. Para lograrlo, primero estudió la carrera de Comunicación en México. Más tarde viajó a Londres para formarse en cine, especializándose en fotografía cinematográfica con un máster de dos años y medio en una escuela de Los Ángeles. El 22 de septiembre próximo se fallarán los premios Emmy, aunque las distinciones técnicas a las que está nominado se publicarán unos días antes, en una ceremonia anterior. Esta vez espera tener más suerte que en otra ocasión previa, cuando estuvo nominado a los premios Diosas de Plata que otorga al cine la prensa mexicana, «como los Globos de Oro, pero en México», comparó.