El PP riosellano propone que la plaza de abastos albergue un museo del Sella La plaza de abastos de Ribadesella. / NEL ACEBAL «No somos partidarios de tirar por tirar», manifestó Juan Manuel Blanco, y abogó por dar al mercado un uso compatible con su actividad tradicional JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Miércoles, 9 enero 2019, 00:34

El futuro de la plaza de abastos también quedará reflejado en el programa electoral que está preparando el Partido Popular de Ribadesella. Su presidente, Juan Manuel Blanco, cree que unas elecciones no son el mejor momento para debatir sobre el destino de un edificio histórico, aunque también piensa que es «una buena oportunidad para que aquellos que tengan una idea la plasmen en un programa y para que este sea refrendado por la ciudadanía», afirmó. En este sentido, el programa del PP promete ser claro sobre el futuro de la plaza.

Los populares no son partidarios de «tirar por tirar», pero tampoco quieren conservar construcciones sin uso o beneficio alguno. Por ese motivo, apuestan por un estudio de viabilidad que aclare su destino final. Ellos se decantan por un uso diversificado que permita combinar su actividad tradicional como mercado junto a la actividad cultural. «Es propósito del Partido Popular para el 2019 pensar en que la prueba deportiva más importante que tenemos, como es el Descenso Internacional del Sella, cuente con un museo en nuestro concejo, un museo que podría ubicarse en este edificio», afirmó Juan Manuel Blanco.

El presidente de los conservadores riosellanos también espera que el 2019 traiga un cambio de Gobierno en el Principado de Asturias para acabar con los «vetos» que ha sufrido Ribadesella, un concejo que, en su opinión, «siempre estuvo discriminado por la Administración socialista regional». Confía en que las elecciones de mayo sirvan para elegir a un nuevo gobierno que «gestione para todos los asturianos, con independencia de su color e ideología», y permita acometer obras de saneamiento en Ribadesella. «Es una vergüenza que tengamos el 70% de la zona rural sin sanear y es una vergüenza que tengamos el mejor equipamiento cultural de la región, la cueva de Tito Bustillo, en la misma situación», añadió el presidente de los populares.

Blanco acogió con «sorpresa, porque tampoco esperábamos cambios», la designación de Teresa Mallada como nueva candidata del partido a la presidencia del Principado de Asturias. «Son decisiones que se toman desde las altas esferas del PP que tenemos que respetar, así que a ellas nos tenemos que ajustar», afirmó. También cree que esa decisión «demuestra que el partido está vivo», que el PP cuenta con mucha gente capacitada para afrontar todo tipo de retos y que se trata de «una oportunidad para cohesionarse y empezar de cero» para ganar las elecciones. «Algo que, me imagino, esté en mente de todos», añadió. Ahora solo espera que, «tanto los que llegan como los que están formen un perfecto binomio para acabar con las políticas socialistas de tantos años en Asturias».

Estos cambios de última hora en la candidatura autonómica podrían retrasar la designación del candidato conservador en el concejo de Ribadesella. La junta local lleva varios meses trabajando en ese proceso, pero aún no lo ha cerrado. Blanco no descarta que sea una mujer quien le sustituya como cabeza de cartel a la alcaldía riosellana. «Estamos valorando y tocando a todo tipo de gente, porque antes debemos contar con su total disposición, ya que esto supone una responsabilidad que no todos están dispuestos a asumir. Además, como durante mi mandato siempre se ha respetado la Ley de Paridad, bien puede ser una mujer o un hombre. Lo desvelaremos en próximas fechas», añadió.