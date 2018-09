Los riosellanos piden una «enmienda» en las obras de la calle de Tito Bustillo Reunión de vecinos y empresarios celebrada en la tarde de ayer en La Huertona, en Ribadesella. / ACEBAL Vecinos y empresarios han pedido ayuda a Avall para valorar la situación y no descartan acciones legales si no hay respuesta del Consistorio G. POMARADA RIBADESELLA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:18

El malestar entre los vecinos y los empresarios afectados por las obras en la avenida de Tito Bustillo y la carretera RS-2, en Ribadesella, es cada vez más palpable y manifiesto. Ayer, alcaldes pedáneos y representantes vecinales de los pueblos de Cueves, Tezangos, Nocéu, Xuncu, Ardines, Sardalla y el barrio de El Tocote mantuvieron una reunión en La Huertona para fijar su postura ante el resultado de unos trabajos que tachan de «despropósito» y «aberración». «No hay ni un solo vecino que esté de acuerdo con la obra y tampoco los usuarios del polideportivo», señaló la portavoz de los afectados, Estela Rosete.

Por ello, el colectivo exigirá al Ayuntamiento de Ribadesella que exponga «el proyecto y las modificaciones» introducidas, pues entienden que cuestiones como la tala de los árboles del paseo paralelo a la ría no estaban incluidas en el documento original. Hoy mismo presentarán su petición en el registro y en función de la respuesta del equipo de gobierno presidido por la forista Charo Fernández fijaran sus siguientes pasos. En el encuentro de ayer -al que decidieron no invitar a los grupos políticos, a excepción del concejal de Obras, Enrique Gancedo, que no acudió- estuvieron acompañados por Avall, asociación a la que han pedido asistencia por su experiencia en cuestiones vecinales. «Veremos si el Ayuntamiento accede a enmendar dentro de lo que cabe la situación», señala la portavoz, que no descarta acciones legales. Una de ellas, dice, puede ir dirigida contra los plazos, pues «decían que iban a terminar el 7 de julio». Los afectados también valoran constituirse como plataforma, un paso que emprenderán «dependiendo de las respuestas».

El descontento de los riosellanos se centra en varios puntos de la carretera: la senda peatonal, el carril bici y el ancho del vial. Respecto a este último, critican que no llegue «a los seis metros», lo que a su entender genera atascos en uno de los accesos más concurridos del concejo, el de la cueva y el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. «Un bus y un coche no se cruzan», lamenta Rosete. También con el ancho y la accesibilidad están relacionados los problemas que detectan en la senda peatonal, de la que rechazan además su firme. «Es de gravilla y no reúne condiciones para los peatones, ya hubo caídas», apunta, a la par que rechaza la intención de talar los árboles existentes desde «hace treinta años».

Otro de los puntos negros que identifican está en los bordillos «ilegales» y en un carril bici que «no tiene ni principio ni final». A todo ello suman las molestias vividas con los cortes de carretera de los últimos meses, que han ocasionado «pérdidas» en los negocios de la zona. «Nunca en la historia de Ribadesella se vio un despropósito así», afirmó la portavoz vecinal.

Tras un parón de dos meses, las obras de urbanización se reanudaron la pasada semana. Los primeros trabajos se remontan al mes de marzo, cuando la idea era que concluyesen a principios de julio.