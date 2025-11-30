El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Corte total en la Ruta del Cares por un derrumbe
X. C.

La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe

El paso de senderistas queda prohibido hasta que se valore la situación y se determine si se puede habilitar un paso provisional

I. G.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:26

«Debido a un derrumbe en el paraje de 'La Viña', se procede al corte total de la Ruta del Cares para el tránsito de senderistas hasta que se valore la situación y si se puede habilitar un paso provisional». Es el comunicado hecho público en torno a las 14 horas de este domingo por el Principado de Asturias para anunciar el cierre de la conocida ruta.

El derrumbe ha tenido lugar en la vertiente asturiana de la Ruta del Cares, a unos cinco kilómetros del inicio del camino desde Poncebos y a unos seis del inicio en Caín. El desprendimiento, según la alerta emitida también por el Parque Nacional de Picos de Europa, «ha afectado al Canal de la Central de Camarmeña y el desbordamiento de éste a la traza de la Ruta». De ahí el corte total para el paso de senderistas.

La medida se mantendrá, según ha avanzado el organismo público, «hasta que se valore la situación y si se puede habilitar un paso provisional».

