Don Salmón decide las elecciones La comitiva del salmón derrochó guasa por las calles de Arriondas. / FOTOS: XUAN CUETO El salmónido fue velado por los chigres de la villa por una comitiva de vecinos enlutados, divididos por el debate de su exhumación Arriondas despide el antroxu con una parodia política en clave municipal G. POMARADA ARRIONDAS. Lunes, 11 marzo 2019, 02:00

El pasado antroxu se enterró y en el presente el debate sobre su futuro estaba servido en Arriondas. La posibilidad de exhumar a Don Salmón del Lladuengu marcaba desde hace días la discusión entre los antroxeros del concejo, que ayer vieron como el pez más famoso de Parres recorría las calles de la capital acompañado del párroco, plañideras y una corte de vecinos enlutados. Tan numerosa fue la comitiva que fue incluso necesaria la presencia de agentes de la Benemérita, bomberos y voluntarios de 'Protección Cerril de Riba del Sella'. La cita que pone fin al carnaval, organizada por Selleros, estuvo plagada de humor y de parodias de la actualidad del concejo, con especial alusión a la política ante las inminentes elecciones, debate a cuatro incluido.

La tarde comenzaba en Arriondas en la plaza del Cañón, donde dio inicio el cabo de año de un salmón que una edición más volvió a marchar bajo la lluvia. La pena por la muerte del ejemplar fue ahogada por el cortejo de chigre en chigre, con primera parada en 'El Mirador', donde no faltó ni la sidra ni el acompañamiento musical a cargo de gaita y tambor y las voces de Paco's Group. Desde ese punto, la pérdida del salmónido siguió llorándose por la calle principal, para seguir con la ruta de bares por la calle Ramón del Valle. Las ganas de entrar en materia política eran evidentes y las simpatizantes de 'La Boss', bandera de España en mano, comenzaron a lanzar consignas en apoyo a su candidata, Agustina Abascal Colorines. No hubo que esperar mucho para que los políticos locales midiesen sus dotes de oratoria en la plaza García Dory, techada para admiración de los presentes. El proyecto para cubrir el espacio fue una de las muchas referencias a la vida municipal que se sucedieron durante el debate, moderado por el ficticio periodista 'Tino Carbajal'. No lo tuvo fácil para moderar la discusión, pues los candidatos llegaban con gana de mojarse. Y no solo por estar en zona inundable, como bien recordaron sobre la adversidad que padece la capital parraguesa, sino porque obtener el bastón de mando en el 'Hay Untamiento' es una meta codiciada. La candidata de 'Pesaos', Gimena Lastra A Palacios, fue la voz cantante en el debate, en el que repasó éxitos de su gestión como que «por cada camión de hormigón que compramos nos regalan una foto posando en carreteras arregladas». El tono socarrón llegó también a proyectos de futuro, como la instalación de cámaras o la iluminación del puentes, si bien Lastra se encargó de recordar a los parragueses que la actual imprime un toque «romántico». Por la izquierda estuvo también representada la formación morada de 'Ahora Selleros', a cuyo candidato acabó amenazando el moderador con un apagón al estilo Venezuela. Entre los candidatos se infiltró asimismo un cangués, Pepinín San Antoniu, de 'Partido Pepín', que no perdió la oportunidad de inmortalizar el histórico momento con decenas de 'selfies'. Incluso amenazó con subir al Sueve a autograbarse un vídeo en apoyo de los ganaderos. Desde el público, tanto el alcalde de Cangas como los parodiados respondieron con carcajadas a las bromas, que demostraron que el humor es una buena receta en época electoral.