Los salmones aumentan en el Sella El buzo Fernando Figaredo da cuenta de los ochenta salmones registrados en el pozo de El Barco, en Arriondas, a los pescadores José Manuel Quesada y Enrique Arboleya. / FOTOS: G. POMARADA Buzos, agentes del Medio Natural y pescadores de El Esmerillón peinan para el conteo cuarenta kilómetros de río, desde Amieva a Ribadesella El censo anual sitúa en casi un millar los ejemplares, frente a los 600 de 2018 GLORIA POMARADA ARRIONDAS. Domingo, 22 septiembre 2019, 01:22

Desde primera hora de la mañana y organizados en equipos de pescadores, agentes del Medio Natural y buzos, más de una veintena de personas participaron ayer en el conteo anual de salmones del río Sella. La actividad, en la que cada año se integra la sociedad de pescadores El Esmerillón, tiene como meta elaborar un censo de ejemplares que permita realizar un seguimiento de la especie, que este año depara cifras positivas. Al término de la jornada, el número de ejemplares contabilizados en todo el río fue de 933, frente a los 613 de 2018. «Esto demuestra que quedan salmones y eso que hay muchos sitios que no se pueden mirar, si se hiciese más exhaustivo saldrían más», valoró desde El Esmerillón Juanjo Peruyero, coordinador del censo.

Para la sociedad, en el resultado ha influido que este haya sido «un buen año de salmón», con «bastante agua, lo que les ayuda a subir». Consideran además que resultan «vitales» las repoblaciones que vienen efectuando en el Sella, pues suponen un «seguro de vida» frente a los «destrozos de los naturaleza». «El año pasado las riadas mataron todo», ejemplificaron desde El Esmerillón, volcada en «trabajar por el río» frente a aquellos «alarmistas que quieren acabar con todo».

Ese trabajo lo demostraron los voluntarios que a las nueve de la mañana se daban cita en el centro de precintaje del Portazgo, dispuestos a peinar más de cuarenta kilómetros de cauce entre el pozo de Arrudo, en la localidad amievense de Camporriondi, y Llovio, en Ribadesella. Para agilizar una labor que llega a más de medio centenar de pozos, El Sella se dividió en una decena de tramos que recorrieron los equipos, con distinta metodología en función de cada zona. En la parte alta del Sella, donde las aguas son más claras, los pescadores efectúan un primer recuento visual y orientan a los buceadores sobre los enclaves específicos en los que es necesario sumergirse. En la parte baja, los buzos acceden directamente al río para contar bajo las aguas. En los tramos bajos, las cuadrillas se enfrentaron además al tiempo, pues el trabajo debía estar listo antes de las once de la mañana, momento en el que salen las canoas al río.

Uno de esos grupos apurados por el reloj fue el integrado por los buzos y agentes del Medio Natural Fernando Figaredo y Emilio Mediavilla y los pescadores José Manuel Quesada y Enrique Arboleya, encargados de peinar el Sella desde el pozo de El Barco, en Arriondas, a Llau de Abajo. «Llevo toda la vida buceando y en los censos participo desde que empezaron, hace once años. Lo más complicado es la humedad y estar tanto tiempo mojado», explicó Figaredo. A ello se suma la temperatura de las aguas, de unos 16 grados, «más fría que el mar ahora mismo», abundó. No obstante, la imagen que ofrece el fondo de los pozos compensa para este experto en pesca submarina: «Ver los salmones es muy guapo, no te tienen miedo y dan vueltas a tu alrededor», explicó. Sobre la táctica del conteo, en un primer momento bucean a nivel de superficie para «hacer una estimación y luego ya se va al fondo». Una vez en las profundidades, a las que bajan a pulmón por ser «más rápido y cómodo», es necesario «quedarse quieto, ellos nadan en círculos y los puedes contar fácil», detalló. Del recuento de Figaredo y Mediavilla, que ayer se estrenó en el censo, resultaron en El Barco un total de ochenta salmones, quince de ellos «grandes, alguno de hasta ocho kilos», estimaron.

Hoy, en el Cares

A pesar de los buenos resultados, los pescadores de El Esmerillón entienden que aún existe un margen de mejora en los ríos asturianos, por ejemplo «mediante el control de la pesca en el mar, que es desproporcionada». Con el Sella ya muestreado, durante la jornada de hoy está previsto que la inspección de salmónidos llegue al Cares.