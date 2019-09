La Salud pasa consulta en Cañu La Virgen de la Salud durante la marcha por la carretera del pueblo cangués de Cañu. / FOTOS: XUAN CUETO Entre los devotos de la Virgen del pueblo cangués hubo incluso quien plantó al médico para venerar y pedir protección a la imagen G. POMARADA CAÑU (CANGAS DE ONÍS). Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:15

A pedir por la salud perdida y a dar gracias por la recuperada acudieron ayer más de trescientas personas a la localidad canguesa de Cañu. Las fiestas en honor a la Virgen de la Salud reunieron un año más a fieles de toda Asturias, con especial representación de personas mayores y de concejos de la comarca, desde el mismo Cangas de Onís a Parres, Piloña, Colunga y Amieva, entre otros. Algunos dieron incluso plantón a los médicos para no faltar a la cita con la advocación de María, como confesó Marichu Sánchez, llegada desde San Esteban de Pravia. «Tenía que hacer una mamografía y la cambié para venir. Somos muy creyentes», apuntó.

La devoción por la Salud la viven desde la infancia en los alrededores del pequeño núcleo cangués, ubicado al pie de la carretera del Pontón. «Todos los años vengo desde niña, ya cuando iba a la escuela traíamos el bocadillo de tortilla y jamón. Desde entonces no fallo y me sigue prestando mucho», contó la veterana Iluminada Rivera, vecina de Sames. Sobre los éxitos curativos de la Virgen, destacó que «por lo menos ayuda, porque si uno no cree en algo...». Movidos más por la tradición que por la fe llegaron otros asistentes, como el colungués Pedro Vega. «Hace tres años que vengo por mediación de una cuñada, pero no voy a pedir nada», dijo.

La de ayer fue además una Salud de debut para Diego Macías, nuevo párroco de Cangas de Onís, quien tomaba posesión este mismo fin de semana. «Es todo un evento», destacó el sacerdote, asombrado por el poder de congregación de la Virgen. No obstante, en una jornada marcada por la amenaza de lluvia, voces del pueblo apuntaban a una menor afluencia respecto a citas pasadas. «Hubo veces de venir hasta autobuses», recordó el local Francisco del Valle.

Durante la eucaristía, concelebrada por el propio Macías y Marcos Cuervo, éste recordó a los fieles que la «petición rápida y fácil es la corporal», si bien la salud también lo es del «corazón, del alma y del espíritu», tríada que animó a ejercitar siendo «más caritativos y entrañables». Una vez finalizada la misa, las imágenes de la Virgen de la Salud, el Ángel de la Guarda y San Miguel procesionaron en una marcha circular, con salida y llegada a la capilla. La Virgen lo hizo a hombros de Mari Paz Zarabozo, Vicenta Naranjo, Marlene Alonso y Begoña Alonso; la pequeña talla del Ángel, de Luis Fernández, Carlos Lahoz, Ramón Alonso y José Miguel Martínez y el árcangel, de José Manuel Tarapiella, Manuel Sánchez, Antonio Fernández y Juan Mata. De la nota folclórica de la jornada se encargó la agrupación Picos de Europa, que ayer capitaneada por César Ordóñez interpretó al son de la gaita de Tomás Montes y el tambor de Rosana Sánchez la jota de Leitariegos, la muñeira de Tormaleo y la de Carcarosa, la Giraldilla de Avilés y el Saltón.