Sandra Cuesta llega a la Alcaldía de Colunga con compromiso de diálogo Rogelio Pando le entrega el bastón de mando a Sandra Cuesta ayer, en Colunga / NEL ACEBAL «Soy una persona de consenso y acostumbrada a trabajar en equipo», dice quien ya es la primera regidora del concejo, tras la dimisión de Pando LUCÍA RAMOS COLUNGA. Martes, 30 octubre 2018, 00:16

«Quienes me conocéis sabéis que soy una mujer de diálogo, de generar consensos, pero también firme a la hora de tomar decisiones». Con estas palabras, las primeras que dirigía a sus compañeros y vecinos como alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta definía la que será su línea de trabajo durante los meses que restan de legislatura. La de la socialista fue la única candidatura que se presentó durante el Pleno extraordinario celebrado en el mediodía de ayer después de que hace apenas diez días quien fue regidor del concejo durante quince años, Rogelio Pando, presentase su dimisión por jubilación. Con el apoyo de su grupo y la abstención de Foro y PP, Cuesta se convirtió en la primera alcaldesa de Colunga.

La socialista indicó que acepta el cargo «con una profunda convicción de compromiso, trabajo y esfuerzo» y se dirigió a Pando para prometerle que se culminarán los proyectos que iniciaron juntos. «Sé que no va a ser fácil sustituirte, pero también sé que cuento con tu apoyo, con tu ayuda y con tu amistad para que los envites propios de mi nueva responsabilidad no modifiquen en absoluto este proyecto», agregó. «Plenamente consciente de la responsabilidad» que asume, continuó, reconoció que espera contar con el apoyo no solo de sus compañeros de corporación, también «con todos y cada uno de los vecinos de este concejo».

«Soy una persona de consensos y estoy acostumbrada a trabajar en equipo», indicó, y aseveró que le gusta mucho escuchar a los demás. «Creo que cuando las decisiones son tomadas entre muchos es mucho más fácil no equivocarse», añadió. Y precisamente escuchando inició su nueva etapa al frente del Ayuntamiento de Colunga. «Ya estuve con la asociación de vecinos y la cofradía de pescadores de Lastres y esta tarde -por la de ayer- visitaré los centros escolares para conocer sus necesidades», explicó, indicando que en los próximos días continuará con su ronda de contactos por los diferentes pueblos del concejo.

Adrián Barbón destacó «la capacidad, el rigor y la fortaleza» de la nueva regidora colunguesa

Eso sí, recalcó, no entra dentro de sus planes «sacar nuevos proyectos de la manga», sino seguir adelante con lo ya iniciado junto a sus compañeros del equipo de gobierno y cumplir con el programa. «Creo que la labor que hizo Rogelio a lo largo de estos quince años requiere del esfuerzo de todos para seguir desarrollándola», apuntó.

Entre los proyectos más próximos que le toca afrontar desde su nuevo cargo, Sandra Cuesta enumeró una serie de obras que ya se habían comenzado a tramitar antes de la renuncia de Rogelio Pando. «Respecto a las gradas del campo de fútbol de Colunga, estamos pendientes de que Confederación Hidrográfica del Cantábrico nos envíe sus informes para poder licitar el proyecto y tenemos también a punto de comenzar una iniciativa para mejorar el ahorro energético en los espacios públicos», explicó. En este último caso, añadió, la idea es empezar por el polideportivo y la Casa de Cultura, aunque también se está elaborando un estudio para el colegio público Braulio Vigón. Además, reconoció que en la localidad de Lastres «hacen falta aparcamientos y otras infraestructuras».

La nueva regidora no quiso, sin embargo, adelantar acontecimientos y dejó en el aire la posibilidad de que vaya a ser ella misma la candidata a la Alcaldía en las elecciones del próximo año.

«Rigor y fortaleza»

Al Pleno acudieron el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón. Este último manifestó su total apoyo a Cuesta y valoró que quiera seguir adelante con «el mismo proyecto de los socialistas que representaba Rogelio Pando y que funciona porque los ciudadanos lo han votado mayoritariamente durante muchos años». Respecto a la nueva alcaldesa, Barbón indicó que «ha crecido políticamente en este Ayuntamiento, es de las mujeres que mejor lo conocen y ha compartido tareas de gobierno. Estoy convencido de que hará una muy buena labor como alcaldesa, la conozco bien desde hace muchos años y sé de su capacidad, de su rigor y de su fortaleza en la defensa de sus posiciones», apostilló. También estuvieron presentes los regidores y ediles socialistas de varios concejos de la zona, como Marta Alonso (Ponga), Gerardo Fabián (Cabranes), Juan Cañal (Nava) y Patricia Ferrero (Piloña), además de la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo.