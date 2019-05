El secretario municipal de Llanes respalda llevar a Pleno la aprobación inicial del PGO L. RAMOS LLANES. Viernes, 17 mayo 2019, 01:26

La decisión del equipo de gobierno llanisco de llevar hoy a Pleno la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación del concejo es legal. Es lo que desde un primer momento defendió el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), pese a las dudas manifestadas por el grupo municipal socialista, y ahora también lo dice el vicesecretario interventor -secretario municipal en funciones-, a través de un informe que el cuatripartito ya ha remitido a los concejales del PSOE.

El pasado lunes los ediles de la oposición presentaban un escrito en el Registro Municipal en el que solicitaban que se suspendiera el citado Pleno, aludiendo a la falta de hasta seis informes sectoriales, así como al poco tiempo del que dispusieron para analizar la documentación, que les fue entregada el 8 de mayo y consta de más de dos mil folios.

Unas alegaciones que no compartía el regidor y que ahora, a tenor de lo dictaminado por el vicesecretario, no impiden llevar a cabo el Pleno, previsto para esta misma mañana. Según reza en el informe, el funcionario no ve «ningún inconveniente jurídico a la aprobación del Documento de Aprobación Inicial».

Tras el escrito registrado por los socialistas la teniente de alcalde, Marián García de la Llana, había condicionado el voto de los cuatro ediles de Foro a la respuesta que el vicesecretario diera, por lo que tras saber que ésta es favorable, es de esperar que la aprobación inicial salga adelante sin mayores problemas.