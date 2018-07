La seguridad del Descenso del Sella se refuerza y vigilará los delitos sexuales Agentes de la Guardia Civil en Arriondas, en la pasada edición del Descenso del Sella. / NEL ACEBAL Codis y ayuntamientos insisten en que nunca se han registrado incidentes y destacan la coordinación del dispositivo para prevenir y atajar casos G. POMARADA RIBADESELLA. Sábado, 14 julio 2018, 03:45

A tres semanas de que se celebre el 82 Descenso Internacional del Sella, la organización del evento más multitudinario de la comarca oriental comienza a perfilarse en cuestiones como la seguridad. Esta edición, como el conjunto de fiestas de afluencia masiva del país, llega marcada por la condena de nueve años de prisión a los miembros de 'La Manada' por abuso y no agresión sexual y su reciente puesta en libertad provisional. Ante el clima social generado en los últimos meses, en el Sella y la fiesta de Las Piraguas se vigilarán de cerca este tipo de delitos. La «prevención» y la «coordinación» entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero también con los servicios sanitarios, son dos de las claves que imperarán en el dispositivo desplegado el 3 y el 4 de agosto, explican los representantes municipales que asistieron a la reunión con Delegación del Gobierno, celebrada este jueves. Desde el órgano dirigido por Delia Losa destacaron tras ese encuentro que este año se prestará especial atención a la «perspectiva de género». «Están trabajando en la concienciación», indica el presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis), Juan Manuel Feliz. Recuerda, no obstante que desde Delegación del Gobierno se traslada que «no se puede dar demasiado énfasis porque se puede crear un efecto llamada». Indica, además, que en el Descenso y Las Piraguas «no pasan grandes cosas, sobre todo desde que se separó del Aquasella». También desde el Ayuntamiento de Parres rechazan el «alarmismo» e insisten en que «hay mucha seguridad y está todo muy controlado». «Aunque haya pasado lo de 'La Manada' aquí no se tiene porqué repetir», indica el teniente de alcalde Álvaro Palacios. Su homólogo en Cangas de Onís y también asistente a la reunión, Gonzalo Suero, destaca que ante «cualquier posible caso» se pondrá en marcha el dispositivo de coordinación. Además, el Ayuntamiento de Ribadesella ya ha anunciado que instalará puntos lila en la villa durante la celebración.

Otra de las novedades de esta 82 edición será el refuerzo de efectivos. «Habrá algo más que el año pasado», explica Feliz. El resto de medidas de seguridad serán similares a años anteriores, pues está previsto mantener los mismos controles de acceso en las distintas vías de comunicación. Sí se añadirá, no obstante, un antidrón que vigilará la presencia de estas aeronaves.