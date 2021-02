Ribadesella «El Sella era el río más importante para la angula y ahora es donde menos se pesca» Las capturas caen un 66% en Ribadesella en el peor enero en más de una década. «Cuando no vienen, no hay nada que hacer», dice la cofradía Capturas de angula en la rula de Ribadesella esta campaña. / XUAN CUETO JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 18 febrero 2021, 01:02

Las capturas de angula en el mes de enero cayeron un 66% en la Cofradía de Pescadores Virgen de Guía de Ribadesella. Durante el primer mes del año, el tercero de la temporada, solo se rularon 116 kilos frente a los 344 del año pasado. Unos datos verdaderamente insólitos. Habría que remontarse al año 2009 para encontrar un resultado peor en la que fue la peor costera de los últimos veinte años.

El secretario de la cofradía riosellana no encuentra explicación a semejante descenso. José Manuel Gutiérrez cree que todo se debe a que la angula ha entrado «en un ciclo malo, porque las condiciones atmosféricas fueron buenas, hubo turbias, riadas y mal tiempo». Lo único que faltó fueron las angulas y sobre todo en la ría de Ribadesella, «que ha sido la peor, pero cuando no vienen no hay nada que hacer».

La mayor parte de la angula subastada en Ribadesella esta temporada procedía de los concejos de Llanes, Colunga, Villaviciosa o Gijón, además de la riosellana playa de Vega, donde también se ha pescado este año. «Allí donde hay un río pequeño desembocando en el mar suele haber angula, menos en el Sella que era el río más importante para pescar angula en todo el Cantábrico y ahora es donde menos se pesca», lamentó Gutiérrez. Esta ría siempre fue la mejor, pero ahora ha cambiado y tampoco encuentra explicación.

En enero también bajó el precio medio hasta los 341 euros, aunque el mínimo descendió hasta los 200. «La gente esperaba bastante menos, pero al final se mantuvieron por encima de los trescientos euros. Lo preferible es que haya más capturas aunque esté más barata», añadió Gutiérrez. Al final, el mes de enero generó una facturación de 40.220 euros frente a los 117.085 del año pasado. En este caso la caída ha sido del 65%.

Durante los tres primeros meses de costera, por la balanza de la rula riosellana pasaron 696 kilos de angula. En lo que llevamos de mes de febrero solo se han subastado alrededor de 80 kilos y solo quedan nueve noches hábiles para la pesca. El viernes 26 será el último día hábil para los anguleros dados de alta en la lonja riosellana. Esto quiere decir que la temporada se va a cerrar muy lejos de los 1.413 kilos subastados en la campaña 2018/2019.

Ligero repunte en Bustio

Por su parte, en la ría de Tinamayor se pescaron 103 kilos de angula, siete más que en el mes de enero del año pasado. El precio medio se situó en 346 euros y la recaudación aportada por esta pesquería durante ese mes se situó en 36.878 euros. Hasta la fecha, la Cofradía de Pescadores de Bustio ha pesado 280 kilos en tres meses de trabajo.