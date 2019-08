«No nos sentimos representados con la uve, el nombre del pueblo es Balmori» Cartel a la entrada del pueblo, con el viejo en la cuneta. / E. C. Los carteles de entrada a la localidad llanisca desaparecen horas después de haberse instalado los nuevos, con el nombre de Valmori G. POMARADA BALMORI (LLANES). Jueves, 29 agosto 2019, 00:11

Los vecinos de la localidad llanisca de Balmori se topaban este martes con una desagradable sorpresa: cuatro carteles identificadores del pueblo, situados junto a la carretera, eran sustituidos por unos nuevos con el nombre de Valmori. Apenas unas horas después, en la madrugada del miércoles, alguien decidía actuar por su cuenta, arrancando tanto las señales como los postes que las sostenían. Ni la utilización del topónimo Valmori ni la medida adoptada por los vándalos han gustado en el pueblo, que condena este tipo de actos y apuesta por el diálogo. «No creemos que haya sido gente de aquí, más bien que aprovecharon», apunta el presidente de la junta vecinal, Juan Antonio González.

Más allá del incidente, el sentir que se extiende en el pueblo por el uso de la uve es de «indignación», pues dicen no verse representados. «Estamos acostumbrados a la be, cuando iba a la escuela, hace sesenta años, la maestra ya decía que podía ser con be o con uve, porque venía de Valle de Moros», explica González. A pesar de que el uso extendido es el de Balmori, el Ministerio de Fomento -encargado de las señalizaciones- indicó ya siete años atrás su intención de usar el nombre de Valmori. Un año antes, en el pueblo ya se había dado una situación similar a la ahora vivida, al ser colocados carteles con el topónimo de Valmori en el cruce de Barru. Entonces, la uve de la discordia también acabó siendo arrancada de la señal.

Según la toponimia oficial del Principado, ya aprobada para el concejo llanisco, Valmori es el nombre correcto. «Ya casi todo viene con uve, el IBI y las cosas oficiales», reconoce el representante vecinal. No obstante, desde el pueblo no dan por perdida su be y en caso de que los carteles vuelvan a rezar Valmori celebrarán un concejo público para acordar medidas, adelanta González. «Haremos un escrito a Fomento, a ver si nos hacen caso», indica el presidente de la junta vecinal, contrario a que sea el pueblo quien adopte las medidas por su cuenta y riesgo. «Se decía de poner una be, pero no pintada, haciéndola bien por encargo», explica sobre los comentarios de las últimas horas.

Turistas y GPS

La pugna entre letras llega además a los turistas, pues en los GPS o las señales de la autovía el pueblo sigue apareciendo como Balmori. «El martes un señor había quedado con unos amigos de fuera y les dio la dirección con be, salieron de la autovía bien, pero cuando llegaron, al verlo con uve, pensaron que se habían confundido y que no era el mismo pueblo», lamenta.