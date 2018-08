Sidra y pantrucu riosellano en los Encuentros Astur-Cántabros

Los X Encuentros Astur-Cántabros, que este fin de semana se celebran en la localidad cántabra de Marina-Medio Cudeyo, contarán con una buena representación riosellana. El municipio que creó y concretó la filosofía del evento en el año 2008 viajará a la vecina comunidad con una delegación de medio centenar de personas debidamente ataviadas para la ocasión. Ellos de marineros, con pantalón mahón azul y camisa blanca. Ellas de pescaderas, con falda gris con mandilín y camisa blanca.

Los miembros de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella desfilarán por las calles de Marina-Medio Cudeyo al ritmo marcado por La Bandina de Gaites Salia que dirige Roberto Suárez 'Rigu'. La representación institucional asturiana estará encabezada por el director general de Planificación y Normalización Lingüística, Fernando Padilla. Según explicó el presidente de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, Francisco Elías Pando, este año han preparado «un despliegue gastronómico absoluto». Llevarán cerca de mil raciones de pantrucu con pan de maíz y sidra asturiana. Esta última ha sido donada por Jacinto Vela Carriles del llagar El Cabañón de Naves. «Nunca hicimos un derroche tan grande. Vamos a repartir más de ochocientas raciones, porque lo del pantrucu y la sidra es una obligación que nos imponen los cántabros, porque les gusta a rabiar», añadió Elías Pando.

La oferta gastronómica se completará con un dulce. La comitiva riosellana sorteará entre los asistentes una tarta de mazapán decorada «acorde al acontecimiento, con las banderas de Asturias y Cantabria». Esta ha sido donada por la Confitería Campoamor de Arriondas, una empresa que habitualmente colabora con la Etnográfica riosellana. En Marina-Medio Cudeyo también estará el grupo folk riosellano Corquieu, que formará parte del cartel del XXI Festival Intercéltico de Orejo que, en esta ocasión, ha quedado enmarcado en el programa de los encuentros. La canción asturiana quedará representada con la voz de Nando Agüeros, el artista de moda en la región.

La próxima edición aún no está garantizada, pero el presidente de la Sociedad Etnográfica se mostró confiado y cree que habrá un municipio del Oriente asturiano candidato a acoger los encuentros. «No volverán a Ribadesella hasta que no se agoten las opciones, hasta que lleguemos a un año en el que no encontremos un relevo. Barrunto que el año que viene no vamos a repetir, va haber relevo seguro. No podemos hablar de candidato, pero sí de precandidato», adelantó Francisco Elías Pando.