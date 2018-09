La sidra de Pepe Ureta se impone en un concurso de récord en Infiesto Cientos de personas acudieron a Infiesto para degustar los caldos caseros. / FOTOS: NEL ACEBAL Participaron un total de 64 elaboradores, el número más alto hasta la fecha, y en apenas dos horas se vendieron los mil vasos conmemorativos ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:32

El cuarto Concurso de Sidra Casera de Piloña resultó todo un éxito de participación y de asistencia de público. Fueron cientos las personas deseosas de degustar los más de setenta palos de sidra presentes en la cata popular y los montones de comida en forma de pinchos, empanadas y tortillas preparadas por los vecinos de Coya. El elaborador Pepe Ureta, de Bargaéu, resultó el ganador absoluto del certamen, seguido por Enrique Díez Pérez, de Anayo, y de Alejandro Castañedo Roza. En la cata popular los mejores fueron Conchita Díaz Gómez, Iván Díez y Fernando Calleja.

El recinto de la plaza del Ganado se abarrotó de público a partir del mediodía. Antes, al filo de las once, el desfile folclórico, amenizado con música y bailes, ya fue calentando el ambiente por las calles de Infiesto. Con su característico humor, el pregonero, Alberto Rodríguez, repasó la nómina de colectivos y especialmente de personas que han colaborado en el éxito de esta cita desde hace cuatro años. Acto seguido dio comienzo la cata de sidra. Eso sí, fue de una forma muy especial: con el escanciado de un primer culín que se dedicó a la memoria de un gran sidrero, Josín el de Mestres, recientemente fallecido.

El público asistente tenía la posibilidad de adquirir un vaso conmemorativo con el que se pudo catar toda la sidra presente en el certamen. A los 64 elaboradores de Piloña, que entraban en el concurso, se unió una representación de Carreño, el concejo invitado en esta ocasión. La apuesta era muy alta por parte de la organización, que había duplicado los vasos en venta, hasta alcanzar los mil. Y el objetivo se consiguió: antes de las dos de la tarde ya no quedaba ninguno. Igual suerte corrió la abundante comida preparada en el recinto por El Roblón de Coya. Los abarrotados mostradores de primera hora de la mañana se fueron vaciando rápidamente en cuanto se acercaba la hora de comer. El ambiente fue de celebración y alegría durante toda la mañana.

A la fase final habían pasado una docena de elaboradores. El jurado tuvo que emplearse a fondo para destacar los mejores palos. Los encargados de esta complicada labor fueron Francisco Ordóñez, Benedicta Zurro, Juan Luis García, Juan Pérez y Nando Álvarez, como presidente.

El secreto, la limpieza

El vencedor señaló con modestia que este año su sidra había salido rica, «pero creo que en el concurso había otras también de gran calidad». Recordó la enseñanza que escuchó en la voz de un tío de su mujer, de quién había aprendido las técnicas de la elaboración, hace dieciséis años: «siempre me decía que los tres factores fundamentales eran la limpieza, la limpieza y la limpieza, y que no había otro secreto». Se mostró encantado con el premio, «porque la verdad es que no lo esperaba. Llevo sólo cuatro años elaborándola y en Piloña hay llagareros con una gran tradición así que aún no me lo creo», reconoció.