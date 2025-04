L. RAMOS Llanes. Jueves, 2 de julio 2020, 00:07 | Actualizado 01:05h. Comenta Compartir

Llevan décadas encargándose de llenar de belleza y color las fiestas del Oriente y de preservar la pureza de unos trajes recientemente declarados bien de interés cultural (BIC), pero ahora todo su trabajo peligra. La docena de artesanos que se dedican a elaborar y alquilar trajes de aldeana llanisca y porruano reclaman ayuda para poder hacer frente a un año sin fiestas y, por tanto, sin ganancias. «La situación es desesperada, vamos a estar un año y medio sin facturar nada», advertía ayer Raúl Herrero, portavoz de los afectados. Y es que finalizada la temporada de 2019 el pasado octubre, apenas les dio tiempo a iniciar la actual, pues los festejos suelen arrancar entre marzo y abril pero este año fueron todos cancelados debido a la crisis sanitaria.

«El sector da trabajo a entre cincuenta y sesenta personas, además de las bordadoras que ayudan desde casa, las tintorerías y otros beneficiados indirectos», explicaba Herrero. Lo hacía tras mantener una reunión con la consejera de Cultura, Política Llingüística y Cultura, Berta Piñán, y el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León, para abordar la delicada situación que atraviesan los artesanos llaniscos. Al encuentro también asistieron representantes municipales, entre ellos los concejales de Cultura y Turismo de Llanes, Marisa Elviro e Iván García. «Desde la consejería vamos a acompañarles y asesorarles en todo lo que podamos y además el director general de Comercio, Julio Zapico, está buscando un encaje, como artesanos o como comerciantes, para poder ofrecerles ayudas para paliar la situación», explicó Piñán.

Algo que para los afectados resulta «insuficiente». «Los artesanos tenemos la ayuda a autónomos que termina hoy -por ayer- si no la prorrogan y con los que están en ERTE no sabemos qué va a pasar a partir de septiembre», explicó Raúl Herrero. Aseveró que «no pedimos que nos pongan un cheque en la mano, pero sí ayuda para poder subsistir hasta el año que viene, porque no hablamos de aguantar uno o dos meses o de una disminución en los ingresos, sino de un parón total».

«Estamos buscando el encaje para poder ofrecer ayudas como artesanos o comerciantes», explica la consejera Berta Piñán

Recordó que fueron los artesanos quienes con su «investigación y documentación» consiguieron que «el traje no se desvirtuase», algo fundamental para conseguir la declaración de BIC y que «se nos debería reconocer».